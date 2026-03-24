鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-24 14:10

博通實體層產品部門產品行銷總監拉 Natarajan Ramachandran 周二 (24 日) 表示，幾年前台積電的產能幾乎可被視為「無限」，但現狀已發生劇變，台積電正逐漸觸及產能上限。他指出，儘管台積電計畫在 2027 年前持續擴充產能，但目前的供應短缺已成為瓶頸，並可能在 2026 年導致供應鏈受阻。

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除了核心的晶片製造外，供應吃緊的壓力正蔓延至其他關鍵技術領域。Ramachandran 提到，目前雷射組件空間存在明顯的供應限制，而印刷電路板 (PCB) 也成為了「意料之外」的供應鏈瓶頸。

他指出，台灣與中國的 PCB 供應商均面臨產能限制，這直接導致了產品交貨周期的拉長。他沒有透露供應商的名稱。

為了應對不穩定的供應環境，市場正出現結構性轉變。Ramachandran 透露，許多客戶現在傾向與供應商簽署長達 3 至 4 年的長期協議，以確保產能承諾。

記憶體晶片大廠三星電子上周也呼應了這一趨勢，表示正與主要客戶轉向簽訂 3 至 5 年的長約，旨在追求長期的供應安全並防範需求波動。