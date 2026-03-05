鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-05 19:10

在美國與以色列對伊朗發動攻擊、地緣政治風險升溫之際，華爾街開始尋找能在動盪市場中保持韌性的股票。Wedbush 週三 (4 日) 於最新研究報告中指出，在當前環境下，投資不必過度恐慌，並點名 10 檔科技股作為可在市場波動期間持有的防禦型標的。

Wedbush 認為，這些公司擁有穩固的商業模式與長期成長動能，即使面對地緣政治衝擊，也具備相對穩定的基本面。

‌



其中，微軟 (MSFT-US) 被列為首選防禦型科技股。Wedbush 指出，微軟正加速將雲端與人工智慧服務轉化為營收來源，同時公司仍握有約 6,250 億美元的訂單積壓，可支撐未來數季成長。



在網路安全領域，Wedbush 特別看好三家公司。CrowdStrike (CRWD-US) 以其 Falcon 平台被視為業界領先的資安解決方案；Palo Alto Networks (PANW-US) 受惠於 AI 駭客攻擊增加，企業對資安防護需求同步升溫；Check Point Software (CHKP-US) 則在 SASE、ERM 與 Email Harmony 等安全服務布局中持續擴大版圖。



Wedbush 也看好與政府與國防需求相關的科技企業。Palantir (PLTR-US) 因與美國聯邦政府合作密切，其人工智慧平台被視為美國國防與情報領域的重要工具。Planet Labs (PL-US) 則因衛星與地理空間數據需求提升而受惠，越來越多政府開始重視太空情報能力。

另一檔入選的公司為 Voyager Technologies (VOYG-US)，Wedbush 指出，其在導航、制導與 AI 監控技術上的布局，使其在當前地緣政治環境中具備潛在需求。

在大型科技股方面，Wedbush 將蘋果 (AAPL-US) 視為防禦型消費科技標的。該機構指出，iPhone 17 換機週期動能強勁，加上蘋果龐大的現金流，能在市場波動時提供支撐。

Salesforce (CRM-US) 則被看好為長期 AI 受惠者。Wedbush 認為，公司擁有超過 15 萬家企業客戶，這個龐大的既有客戶基礎將成為 AI 商業化的重要優勢。