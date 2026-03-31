鉅亨網編譯許家華 2026-04-01 05:10

國際油價周二 (31 日) 劇烈震盪後收跌，主因市場傳出伊朗可能準備結束戰爭的消息，引發風險溢價快速回吐。

6 月交割的布蘭特 (Brent) 原油期貨收跌 3.42 美元，報每桶 103.97 美元；6 月交割的美國西德州中級原油 (WTI) 期貨則下跌 1.50 美元或 1.46%，收在每桶 101.38 美元。

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市場波動起因於未經證實的多家媒體報導，伊朗總統表示若能獲得一定安全保證，伊朗願意結束戰爭。分析指出，一旦衝突迅速降溫並重啟荷姆茲海峽航運，將使供應回流市場，大幅削弱先前因戰事累積的價格溢價。

不過，5 月到期的布蘭特合約當日仍上漲 5.57 美元或 4.94%，收在 118.35 美元，並締造歷史性單月漲幅。根據 LSEG 數據，布蘭特原油 3 月大漲 64%，創 1988 年有紀錄以來最大單月漲幅；WTI 同期上漲約 52%，為 2020 年 5 月以來最大漲幅。

近四週以來，隨著伊朗戰事升級與波斯灣能源設施頻遭攻擊，國際油價持續攀升，造成史上最嚴重的油氣供應中斷之一。路透調查顯示，石油輸出國組織 (OPEC)3 月產量月減 730 萬桶至 2157 萬桶 / 日，創 2020 年 6 月疫情高峰以來新低，主要因出口受限。

市場人士指出，當油價站上三位數後，價格走勢已不僅反映實際供應中斷，更取決於各國干預與供應恢復的時間預期。近期盤勢亦呈現高度敏感，只要美國總統川普釋出降溫訊號，油價即短暫回落，但隨後又因航運風險與供應疑慮重新走高。

在地緣政治風險方面，美國國防部長 Pete Hegseth 警告，若伊朗未達成協議，美方將加大軍事行動，並指出未來數日可能成為關鍵時刻。另一方面，伊朗伊斯蘭革命衛隊則反擊，宣布將自周三起對中東地區的美國企業展開報復行動。

此外，科威特石油公司表示，一艘可載運 200 萬桶原油的油輪在杜拜港口遭伊朗攻擊，並引發潛在漏油風險，進一步加劇市場緊張情緒。

美方同時釋出多重政策訊號，包括解除部分俄羅斯原油制裁、承諾釋出戰略儲備等措施，以緩解供應壓力，但分析認為這些手段僅能短期支撐市場。隨著全球剩餘供應緩衝逐漸耗盡，一旦荷姆茲海峽長期封鎖，實體原油短缺風險將擴大。

另一方面，美國汽油價格已升破每加侖 4 美元，為 2022 年 8 月以來首次，顯示能源成本上升正對經濟與民生造成壓力，也拖累川普支持率。