鉅亨網編譯許家華 2026-03-31 05:51

周一 (30 日) 國際油價續揚，在葉門胡塞武裝正式加入伊朗戰事、擴大中東衝突後，市場對供應中斷的憂慮升溫，帶動布蘭特原油邁向歷史最大單月漲幅，美國原油期貨則自 2022 年以來首度站上每桶 100 美元關卡。

布蘭特 (Brent) 原油期貨收漲 0.21 美元 (0.2%) 至每桶 112.78 美元，盤中一度大漲逾 4 美元至 116.89 美元。

美國西德州中質原油期貨 (WTI) 上漲 3.24 美元 (3.3%) 至 102.88 美元，創 2022 年 7 月以來新高。

‌



隨著戰事自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動攻擊後擴散至整個中東地區，阿拉伯半島與紅海周邊航運安全風險急劇升高。

以色列軍方表示，周一成功攔截兩架來自葉門的無人機；此前兩天，與伊朗結盟的胡塞武裝已首度向以色列發射飛彈。儘管目前尚未直接攻擊紅海航運，但該水道承載全球約 15% 的海運流量，一旦局勢升級，衝擊將迅速擴散。瑞穗銀行能源期貨主管 Robert Yawger 指出，若胡塞武裝封鎖紅海南端入口，油價恐再上漲每桶 5 至 10 美元。

另一方面，伊朗實質封鎖荷姆茲海峽，該海峽為全球約五分之一石油與天然氣供應的關鍵樞紐，推動本月油價飆升約 57%，創下自 1988 年有紀錄以來最大單月漲幅，甚至超越波斯灣戰爭期間的升勢；美國原油同期亦大漲 53%，為 2020 年 5 月以來最大月度漲幅。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 則表示，全球石油市場供應仍屬充足，目前有更多船隻通過荷姆茲海峽。航運數據顯示，兩艘中國貨櫃船在上周折返後，已於第二次嘗試成功通過該海峽離開波斯灣。

美國總統川普周一再度警告，若伊朗不重新開放荷姆茲海峽，將摧毀其能源設施與油田。此前伊朗已將美方和平提議斥為「不切實際」，並持續向以色列發射飛彈。川普曾表示將暫停對伊朗能源網絡攻擊至 4 月 6 日，並稱雙方正進行「直接與間接」接觸，且德黑蘭新領導層「相當理性」。

北歐銀行 (SEB) 研究報告指出，延長至 4 月 6 日的最後期限並未安撫市場，投資人更期待具體降溫跡象，而非僅止於言辭。為穩定市場，七大工業國集團財長周一表示，已準備採取「一切必要措施」維持能源市場穩定，並降低對整體經濟的外溢風險。

在貨幣政策方面，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，聯準會可先觀察局勢對經濟的影響，暗示短期內未必需要升息。

供應面上，沙烏地阿拉伯將原本經由荷姆茲海峽出口的原油轉向紅海延布港 (Yanbu)，上周出口量達每日 465.8 萬桶，遠高於 1 至 2 月平均的 77 萬桶。奈及利亞方面，根據初步裝載計畫，5 月四種主要原油出口量為每日 80.7 萬桶，較 4 月的 78.3 萬桶增加 3.1%。