鉅亨網記者劉玟妤 台北
美國總統川普表示，「伊朗不必和美方達成停戰協議，美軍將在 2-3 周撤離」，伊朗總統也鬆口「願結束戰爭」，激勵美股四大指數全面強彈，台指期夜盤漲逾千點，激勵台股今 (1) 日響起反攻號角，早盤以 31892.33 點，最高更漲至 33012.41 點，大漲 1330 點，重返 33000 關卡，且同步收復 5 日線及季線，預估成交量 7200 億元。
電子權值股今天強勢走揚，台積電 (2330-TW) 早盤漲 80 元，以 1840 元開高，漲逾 4%，鴻海 (2317-TW) 也有約 4% 漲幅，聯發科 (2454-TW) 漲逾 1%。另外，台達電 (2308-TW)、日月光 (3711-TW) 皆大漲逾半根停板，廣達 (2382-TW) 漲逾 2%。
記憶體族群漲勢凌厲，旺宏 (2337-TW)、宇瞻 (8271-TW)、宜鼎 (5289-TW) 亮燈漲停，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、群聯 (8299-TW)、創見 (2451-TW)、力積電 (6770-TW)、威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW) 漲逾半根停板。
ABF 載板三雄今天走揚，欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW) 皆漲逾半根停板。其他 PCB 類股部分，台燿 (6274-TW)、金像電 (2368-TW) 也都漲逾半根停板。
IC 設計族群表現亮眼，世芯 - KY(3661-TW) 一度觸及漲停，創意 (3443-TW) 漲逾半根停板，瑞昱 (2379-TW)、聯詠 (3034-TW) 漲逾 2%。
美股四大指數全數收紅，道瓊指數上漲 1125.37 點或 2.49%，收 46341.51 點；那斯達克指數上漲 795.99 點或 3.83%，收 21590.63 點；S&P 500 指數上漲 184.8 點或 2.91%，收 6528.52 點；費城半導體指數上漲 445.86 點或 6.24%，收 7588.2 點。