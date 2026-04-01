美國總統川普表示，「伊朗不必和美方達成停戰協議，美軍將在 2-3 周撤離」，伊朗總統也鬆口「願結束戰爭」，激勵美股四大指數全面強彈，台指期夜盤漲逾千點，激勵台股今 (1) 日響起反攻號角，早盤以 31892.33 點，最高更漲至 33012.41 點，大漲 1330 點，重返 33000 關卡，且同步收復 5 日線及季線，預估成交量 7200 億元。