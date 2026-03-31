鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-31 20:15

台股今 (31) 日下跌 795.17 點，收 31722.99 點，摜破 32000 點跟季線關卡，外資再砍 807.46 億元、連 4 賣，3 月從台股提款 9682 億元，指數全月下跌 3691 點。外資今日大砍 0050 逾 10 萬張、也賣超台積電、鴻海各逾 2 萬張。

外資三月上演大逃殺，賣超 982 億元中，元大台灣 50 和台積電首當其衝，分別遭賣超 148.64 萬張和 27.21 萬張；累計第一季賣超元大台灣 50 高達 219 萬張、台積電 46.3 萬張，此外，友達也遭賣超 47.9 萬張。

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外資今天賣超元大台灣 50 10.41 萬張，並調節高股息 ETF，包括群益台灣精選高息 3.41 萬張、國泰永續高股息 1.21 萬張、元大高股息 7,713 張、元大台灣價值高息 7,419 張等。

外資也調節鴻海 2.16 萬張、台積電 2.04 萬張，以及群創 2.04 萬張、仁寶 8,770 張、誠美材 8,339 張等電子股；金融股遭外資賣超較多的則為台新新光金 3.82 萬張、凱基金 1.26 萬張。

傳產股方面，外資大賣台塑集團，包括南亞 3.08 萬張、台化 1.76 萬張、台塑 1.13 萬張，另有台聚 1.16 萬張、華航 1.57 萬張、台泥 1.17 萬張、大成鋼 8,057 張等。

外資買超來看，電子族群較多的有力積電 2.53 萬張、建漢 6,727 張、宏碁 5,523 張、華邦電 5,078 張、矽格 4,855 張、敬鵬 4,676 張、GIS-KY 3,529 張、友達 3,461 張、旺宏 3,320 張；傳產以新興 9,334 張較多。