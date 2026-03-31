鉅亨網編譯許家華 2026-04-01 07:10

在中東戰事持續升溫之際，伊朗外長阿拉奇 (Abbas Araqchi) 周二 (31 日) 表示，已透過中間人接收來自美國特使 Steve Witkoff 的直接訊息，但強調這些往來「不構成談判」，並否認德黑蘭與華府之間已展開正式對話。

阿拉奇接受半島電視台訪問時指出，相關訊息多透過他所稱的「朋友」傳遞，內容包含威脅與立場交換，性質仍屬非正式溝通。他強調，伊朗目前並未與美方進行任何談判，但仍持續觀察局勢發展。

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在安全情勢方面，阿拉奇表示，伊朗已準備好面對任何形式的地面衝突，顯示局勢仍處高度緊張狀態。自 2 月底美國與以色列對伊朗發動軍事行動以來，衝突已擴散至整個中東地區，影響能源供應與區域安全。

多家外電指出，戰事已導致關鍵能源通道荷姆茲海峽幾乎全面受阻，該水道承載全球約 20% 的石油與天然氣運輸，衝擊國際市場供應。近期多起油輪遇襲事件亦顯示，伊朗仍具備干擾航運的能力，進一步升高全球能源價格波動。

在外交層面，阿拉奇坦言，未來與區域鄰國重建互信將面臨挑戰，但他對伊朗最終能恢復關係表達信心。分析人士認為，隨著衝突延長，區域國家在安全與能源議題上的分歧恐持續擴大，外交修復難度上升。

另一方面，美方近期一方面釋出可能推動和平的訊號，另一方面則持續對伊朗施壓，包括警告若未能重新開放荷姆茲海峽，可能擴大攻擊能源基礎設施。此種「邊施壓、邊接觸」的策略，使雙方互動更趨複雜。