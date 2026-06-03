鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-03 10:46

高盛全球大宗商品研究聯席主管 Daan Struyven 表示，在荷姆茲海峽幾乎完全關閉的背景下，如果美國商業柴油庫存繼續以近期速度下滑，到今年 8 月庫存恐將觸及僅夠維持 20 天的關鍵臨界點。

「縱觀過去八周的數據，這是美國庫存史上最大降幅，」Struyven 周二（2 日）在節目 Surveillance 中表示，「目前柴油庫存已降至 2003 年以來最低水準。」

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伊朗戰爭徹底顛覆了全球石油市場，波斯灣產油國經由荷姆茲海峽的石油運輸幾乎中斷，導致數百萬桶原油產能被迫關閉。儘管美國煉油商目前尚能通過庫存彌補供應缺口，但隨著航道受阻問題長期化，潛在拐點日益迫近。

「這種供應緊張的壓力，美國也會強烈感受到。」Struyven 說。截至 5 月 22 日當周，美國柴油供應量僅夠維持約 28 天，比 1 月底的 36 天少。

目前柴油燃料價格已大幅飆升。全球最大農機製造商 Deere & Co 上個月就拖拉機銷量低迷歸咎於燃料和化肥成本飆升。美國汽車協會數據顯示，自 2 月 27 日以來，柴油平均零售價飆漲 45%，目前已突破每加侖 5.43 美元。