鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-01 00:56

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益半導體收益 (00927-TW) 公告第 12 次配息資訊，本次預估每股配發金額為 0.94 元，連兩季配息金額再創新高。若以 3 月 31 日收盤價 23.4 元來推算，預估單次配息率近 4.02%，年化配息率約 16.07%。本次除息日訂於 4 月 20 日，想參與 00927 本次領息的投資人，最晚需在 4 月 17 日買進，收益分配發放日則訂於 5 月 15 日。

財富管理專家表示，00927 追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，成分股著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，是台灣首檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體 ETF。

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00927 在每年 5 月與 12 月重新審核成分股，以精準掌握半導體高息股，同時搶先布局隔年具股息及股價成長潛力之優質半導體股。以 00927 前三大成分股台積電、聯發科、日月光投控為例，皆為享譽全球的半導體供應鏈大廠，整體持股布局橫跨 IC 設計、晶圓代工與製造、封裝測試等領域，完整涵蓋半導體產業生態系，有助投資人把握半導體產業成長行情，還能兼顧收益需求。

專家指出，00927 今年來上漲逾 1 成，不只位居台股高息 ETF 績效冠軍，更繳出不俗於市值型 ETF 的表現。除擁有亮眼報酬，00927 自 2023 年首次配息以來，已經連續 12 季配息，近兩季更屢次改寫配息新高紀錄，吸引市場關注。

此外，觀察過去 6 次配息情形，00927 更達成次次填息，讓投資人息利雙收。因此，在台股近期易受美伊戰事影響下，投資人不妨適度配置 00927 以掌握半導體、科技股成長行情，並建立收益現金流來源，面對波動也能擁有較佳的抗震力，打造出進可攻退可守的投資組合。