鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-30 13:28

你手中的 ETF 有賺錢嗎？根據 CMoney 統計，在台股 3 月受到中東戰火衝擊下跌 6.5% 之際，十大人氣 ETF 中，僅有「主動統一台股增長」(00981A-TW) 繳出正報酬，3 月以來上漲 3.17%，今年以來累計漲幅更達 23.24%，表現一枝獨秀。

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進一步拉長今年以來的時間軸來看，台股加權指數今年上漲 14.32%。人氣十大 ETF 只有四檔 ETF 有雙位數報酬，00981A 唯一狂飆超過兩成、達 23.24%；0050 上漲 14.33%、富邦台 50 也有 16.22%、富邦科技漲幅則達 17.45%；其餘 ETF 今年以來漲幅 3.13%~7.47% 不等。

在市場修正期間，00981A 可以逆勢抗跌，在多頭行情中，攻擊力道又特別強勁，因此大舉吸粉，受益人數不到一年就逼近 40 萬人，是目前人氣十大 ETF 中唯一入榜的主動 ETF。

十大人氣 ETF 績效榜

代號 名稱 最新受益人 (人) 股價 3 月 漲跌幅 (%) 股價今年 漲跌幅 (%) 00981A 主動統一台股增長 398309 3.17 23.24 00940 元大台灣價值高息 454987 -3.4 4.43 00929 復華台灣科技優息 465695 -3.96 7.47 0056 元大高股息 1541832 -4.62 4.63 00878 國泰永續高股息 1628461 -5.69 3.13 009816 凱基台灣 TOP50 716651 -7.06 NA 006208 富邦台 50 684130 -7.21 16.22 0050 元大台灣 50 2708073 -7.58 14.33 0052 富邦科技 448525 -8.1 17.45 00919 群益台灣精選高息 1328369 -8.46 0.54

資料來源：CMoney，截至 2026/3/27，依股價單月漲跌幅排序