鉅亨網記者陳于晴 台北
你手中的 ETF 有賺錢嗎？根據 CMoney 統計，在台股 3 月受到中東戰火衝擊下跌 6.5% 之際，十大人氣 ETF 中，僅有「主動統一台股增長」(00981A-TW) 繳出正報酬，3 月以來上漲 3.17%，今年以來累計漲幅更達 23.24%，表現一枝獨秀。
觀察十大人氣 ETF 的績效榜單，00981A 因為具備靈活操盤的優勢，在震盪中展現超額報酬實力，單月逆勢上漲 3.17%。其餘九檔則全數下跌，跌幅相對溫和的包括元大台灣價值高息 (00940-TW) 下跌 3.4%、復華台灣科技優息 (00929-TW) 下跌 3.96%、元大高股息 (0056-TW) 跌 4.62%、國泰永續高股息 (00878-TW) 跌 5.69%，都比大盤相對抗跌；而凱基台灣 TOP50(009816-TW)、富邦台 50(006208-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、富邦科技 (0052-TW) 及群益台灣精選高息 (00919-TW)，跌幅落在 7.06%~8.46% 不等。
進一步拉長今年以來的時間軸來看，台股加權指數今年上漲 14.32%。人氣十大 ETF 只有四檔 ETF 有雙位數報酬，00981A 唯一狂飆超過兩成、達 23.24%；0050 上漲 14.33%、富邦台 50 也有 16.22%、富邦科技漲幅則達 17.45%；其餘 ETF 今年以來漲幅 3.13%~7.47% 不等。
在市場修正期間，00981A 可以逆勢抗跌，在多頭行情中，攻擊力道又特別強勁，因此大舉吸粉，受益人數不到一年就逼近 40 萬人，是目前人氣十大 ETF 中唯一入榜的主動 ETF。
十大人氣 ETF 績效榜
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代號
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名稱
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最新受益人 (人)
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股價 3 月
漲跌幅 (%)
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股價今年
漲跌幅 (%)
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00981A
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主動統一台股增長
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398309
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3.17
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23.24
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00940
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元大台灣價值高息
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454987
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-3.4
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4.43
|
00929
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復華台灣科技優息
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465695
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-3.96
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7.47
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0056
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元大高股息
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1541832
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-4.62
|
4.63
|
00878
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國泰永續高股息
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1628461
|
-5.69
|
3.13
|
009816
|
凱基台灣 TOP50
|
716651
|
-7.06
|
NA
|
006208
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富邦台 50
|
684130
|
-7.21
|
16.22
|
0050
|
元大台灣 50
|
2708073
|
-7.58
|
14.33
|
0052
|
富邦科技
|
448525
|
-8.1
|
17.45
|
00919
|
群益台灣精選高息
|
1328369
|
-8.46
|
0.54
資料來源：CMoney，截至 2026/3/27，依股價單月漲跌幅排序
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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