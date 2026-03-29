鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-29 09:56

受地緣政治衝突、能源價格飆升影響，全球市場持續動盪，法人認為，半導體身為 AI 技術火車頭與 AI 基建軍火庫，2026 年將左擁 Token 經濟學、右抱企業級 AI 代理紅利，儘管美伊戰情詭譎多變，仍難擋 AI 長線趨勢下的創新迭代成長潛力，投資人可採「富貴險中求」投資術，透過定期定額持有 ETF 作長期投資，例如 00947、00904、00892、00913、00891 等半導體 ETF，報酬都是愈沉愈香。

根據 Lipper 統計，投資人定期定額海內外半導體 ETF，中長線績效表現不俗，皆維持正報酬表現。以近 6 個月來看，檔數最多的季配息半導體 ETF 中，表現最好的是台新臺灣 IC 設計 (00947-TW)，累積報酬率達 26.84%，新光臺灣半導體 30(00904-TW) 與中信關鍵半導體 ETF (00891-TW) 也都在 2 成以上。

‌



半年配方面，近 6 個月報酬則由富邦台灣半導體 (00892-TW) 以 31.38% 奪下第一；兆豐台灣晶圓製造 (00913-TW) 達 24.39% 亦表現不俗。

如果拉長至 2 年以上期間來看，00892、00904 中長期表現脫穎而出，近 3 年報酬率相當出色，分別為 96.27%、93.19%。顯見定期定額扣款半導體 ETF 時間越長、累積報酬表現越香。

新光臺灣半導體 30 ETF 經理人詹佳峯表示，台灣半導體產業不僅具市場避險後的投資彈性，更擁有 AI 應用落地的長線基本面支撐，回顧 2026 年首季，全球 AI 伺服器出貨量超乎市場預期，加上台積電 2 奈米先進製程進度大幅領先對手，更加確立未來 3~5 年的技術壟斷地位，法人仍看好台積電強大的矽盾實力搭配台灣半導體供應鏈，即使面對中東戰情等市況不佳階段，長線基本面仍展現出極高的盈餘能見度。

另外，詹佳峯認為，全球 AI 發展如火如荼，随機器人與 AI 代理紅紅火火，代表未來高效能運算與邊緣 AI 裝置需求，也將同步進入成長爆發期，顯示半導體產業具備結構性成長動能，由相關績優股組成的一籃子投資組合，可以作為未來核心成長型資產，此時地緣政治造成股價回檔，反而提供長線投資人逢低大撿便宜機會。建議投資人現階段優先布局半導體 ETF，能完整鎖定半導體鏈的關鍵受惠者，掌握次產業多元題材與股價輪漲效應。

展望後市，台新投信 ETF 投資團隊分析，今年 GTC 大會上，輝達執行長黃仁勳提出「Token 經濟學」，看好未來全球進入 AI 代理時代，對 AI 應用需求只增不減，Token 需求也將呈爆炸式飆升；加上 AI 進入企業界，企業級 AI 可作為 AI 工具快速落地的龐大渠道，各家 AI 科技巨頭正摩拳擦掌搶佔企業級 AI 市場商機大餅。預期在全球 AI 代理時代下，誰先搶占企業 AI 版圖者，誰就先掌握獲利大勢。