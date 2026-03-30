鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-30 11:19

台股 ETF 近兩年掀起分割潮，統計目前已執行分割或反分割的熱門 ETF 包括元大台灣 50 正 2(00631L-TW)、國泰臺灣加權正 2(00663L-TW)、元大台灣 50(0050)-TW、富邦科技 ETF(0052-TW)、富邦臺灣加權反 1(00676R-TW)、元大台灣 50 反 1(00632R-TW) 等。而根據群益投信官網最新公告資料顯示，群益臺灣加權正 2 (00685L-TW) 分割議案也正式取得主管機關核准，並預計於 5 月 15 日舉辦受益人大會。

市場法人表示，由於 00685L 發行價 10 元，是市場上台股正二 ETF 中最低的，因此分割後將可能成為市場上最能小資入手的台股正二 ETF，不過最後價位仍是要以受益人會議通過後當日淨值為計算基準。市場法人表示，近幾年 ETF 分割案一直都倍受投資人關注，由於分割後的價位讓投資人更能輕鬆入手，本次 00685L 的分割計畫，預計也將吸引更多投資人加入。

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進一步觀察，00685L 於 2017 年 3 月 23 日成立，成立以來已逾 9 年，統計至 3 月 25 日止，成立以來基金淨值報酬率達 1572%。價位也從發行價的 10 元漲到目前為 167.2 元。

據了解，當一檔 ETF 表現優異、淨值 (股價) 漲得太高時，投資人買入「一張」或「一股」的成本會變得很高，為了能夠降低該投資門檻，回到平易近人的交易價位區間，00685L 因此將進行分割議案，預計將於 5 月 15 日召開受益人會議，也提醒 00685L 受益人踴躍參與會議與電子投票。

ETF 理財達人表示，台股正 2 ETF 適合投資人長期投資。因為正 2 ETF 具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金 (等於天天自動加碼)。因此在多頭趨勢，正 2 ETF 的長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍。

以 00685L 為例，上市表現以來上漲 1583.47% 遠大於台灣加權報酬指數同期間報酬 369.67% 的 2 倍 (739.34%) 的報酬，在 AI 硬體需求爆發的投資趨勢下，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型 ETF 以外，也可選擇投資正 2ETF。