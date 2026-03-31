鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-31 20:39

台新新光金控 (2887-TW) 今 (31) 日舉行法說會，面對中東戰火延燒與全球通膨再起陰影，投資長詹景翔表示，集團中東曝險部位遠低於同業，並採取「Wait and See」策略，3 月初主動調降股市部位落袋為安，債市則優先保有美元流動性以防範利率波動。儘管外部環境不確定性高，但台新銀行總經理林淑真預期 AI 需求與台灣出口動能將帶動今年法金雙位數成長、個金高個位數成長，新光銀行則對財管成長動能充滿信心。

談及中東戰火，台新新光金總經理林維俊坦言，目前外部環境的不確定性較高，市場目前高度關注美伊戰爭對全球供應鏈的衝擊，尤其是戰爭帶動的油價上漲，可能推升通膨並影響各國央行的利率政策路徑。不過，台灣經濟基本面相對「樂觀穩健」，主計總處日前更將 2026 年經濟成長率大幅上修至 7.71%，顯示國內投資與出口動能仍有強力支撐。

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媒體關注台新新光金控中東曝險狀況與投資策略是否有所調整？台新新光投資長詹景翔表示，就整體台新新光金控的投資部位來看，中東曝險金額不到金管會公布總額的十分之一，相較於市場同業，曝險比例相對較低，整體風險仍在可控範圍內。

他直言，中東戰爭最大的變數在於「時間」，若衝突拉長，勢必會推升通膨壓力。他引述美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾所言「Wait and See」，持觀望態度，認為在戰爭走勢不明確前，金融業必須保持高度警戒。

詹景翔透露，由於地緣政治不確定性尚未解除，金控已自 3 月初開始稍微調降股市部位，採取落袋為安、降低波動的策略。不過，仍非常看好台灣股市的中長期發展，一旦地緣政治變數消除、方向明確後，將會重新建置部位，追求正向的投資收益。

債市方面，由於市場對 Fed 降息預期已「重新定價」，因此債券投資策略轉趨保守，採取不增加 OCI 部位，避免市場波動直接衝擊淨值，投資重心轉向短期資金工具，優先保有美元流動性，在利率環境未明朗前，不輕易拉長存續期間。

台新銀行林淑真：2026 年法金、手收目標挑戰雙位數成長

台新銀行 2025 年總放款餘額達 1.8 兆元，年成長 8.4%，淨利息收入 339 億元，年成長 15.3%；受惠於財富管理及信用卡業務動能強勁，淨手續費收入為 171 億元，年增 17.3%，全年稅後純益達 214 億元，年成長 15.6%。合併新光銀行自 7 月 24 日至 12 月 31 日之獲利後，銀行子公司合計稅後純益為 253 億元，年成長 37%；除獲利大幅成長，整體資產品質亦維持穩健。

台新新光金財務長陳慧芸簡報時指出，台新銀行的 NIM(淨利差)從 2024 年底的 1.22% 一路逐季攀升至 2025 年底的 1.44%，不僅反映了放款收益的提升，更歸功於存款結構優化 (活存比提升至 51%) 及聯準會降息政策帶動外幣成本下降，第四季存款成本降至 1.56%。

在衝刺業務的同時，台新銀行資產品質依舊維持「資優生」水準，逾放比僅 0.14%，備抵呆帳覆蓋率達 1.27%，顯示在放款擴張之餘，風險控管極為嚴謹。

展望 2026 年，林淑真表示，看好全球 AI 需求強勁及台灣出口投資動能可望進一步帶動融資需求，今年法金預計將有雙位數成長；個人金融則受惠於房貸與無擔保放款穩定動能，預估有高個位數成長，整體目標鎖定高個位數增長。

林淑真有信心地表示，今年 1、2 月淨手續費收入已開出紅盤，維持雙位數成長，預期全年手收目標將挑戰雙位數成長。台新銀信用成本預估維持在 10~15 個基點的低水位，持續保持優異的資產品質。

林淑真強調，雖然外部環境如美國聯準會降息時程仍有不確定性，但台新銀行將密切觀察，透過靈活的資產配置與財管策略，確保今年獲利動能優於去年。

新光銀行財管動能噴發 尚瑞強看好 2026 續維持中高成長

新光銀行方面，副董事長兼總經理尚瑞強表示，去年淨手續費收入達 50.6 億元、年增 10.6%，財富管理業務是推動銀行獲利的重要功臣，去年財管手收 34.55 億元，年成長率高達 20.5%，其占比上升至六成，今年將可望延續此動能，維持在中高個位數以上的成長軌道。

新光銀行 2025 年底放款餘額為 8980 億元，年增 4.9%，對於 2026 年的放款展望，尚瑞強指出，預期存款與放款均維持在 「中個位數」 成長。NIM 則將維持在 1.19% 左右，存放利差 (Spread) 則穩定在 1.53% 水準，與 2025 年大致持平。