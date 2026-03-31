鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-31 22:47

國票金控 (2889-TW) 今(31)日舉行法說會，在美國降息與股債雙優的環境下，國票金 2026 年前 2 月稅後純益達 6.91 億元，展現翻倍成長的驚人爆發力。總經理陳冠舟指出，旗下國際票券外幣債券損益已全面轉正，證券與創投業務亦表現不俗；此外，樂天銀行增資案已獲董事會通過，預計 6、7 月完成，可望進一步強化核心資本並擴大生態圈綜效。

國票金：前2月外幣債券收益轉正大進補 樂天銀增資案估年中完成。(鉅亨網資料照)

陳冠舟表示，國票金 2025 年稅後純益為 22 億 9556 萬元，年成長 5.73%；每股稅後純益 0.63 元，每股淨值 12.70 元，整體獲利表現穩健。2026 年 1 至 2 月稅後純益為 6 億 9190 萬元，年增率達 113.78%，每股稅後純益 0.19 元，前兩月受惠於股債市場交投熱絡，操作得宜，展現良好成長動能，惟後續美伊戰爭拖累市場，須審慎看待。

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在子公司營運表現方面，國際票券子公司受惠於美國聯邦準備理事會自 2025 年以來累計降息 3 碼，外幣債券資金成本下滑、利差大幅改善，外幣債券養券收益已由負轉正，並加上台幣債券養券收益及買賣斷利益持續挹注，帶動債券業務獲利明顯回升。2025 年國際票券子公司整體稅後純益達 19 億 1704 萬元，年成長 13.88%。

國票證券子公司 2025 年獲利來源以經紀業務、權證發行及資本市場業務為主。雖然台灣股市受惠全球 AI 需求強勁帶動，加權股價指數全年大漲約 25.74%，但亦受到美國關稅政策變化影響，證券市場量價波動加劇。國票證券將持續優化客戶結構、提升經紀業務市占率，以追求平穩獲利。2025 年國票證券子公司稅後純益為 14 億 9863 萬元。

在投資業務方面，國票創投子公司受惠於投資有價證券出售及評價損益表現良好，搭配穩健股利收入挹注，2025 年投資本業獲利達 1 億 6576 萬元，創近年來新高。

2026 年 1 至 2 月，子公司國際票券及國票證券稅後淨利分別為 4 億 9682 萬元及 4 億 5259 萬元，較去年同期成長 79.56% 及 274.98%。主因票券子公司之外幣債券養券業務持續貢獻獲利及年初部份債券資本利獲得實現。證券子公司則因證券市場日均量及台股指數大幅攀升，推動經紀業務與自營業務獲利同步成長。惟國票創投子公司因持股評價利益較去年同期減少，且轉投資大陸國旺租賃出現虧損，整體獲利較去年同期減少 47.34%。

國票金表示，自美國聯準會於 2024 年啟動降息循環，並於 2025 年累計降息 3 碼以來，外幣債券附買回 (RP) 成本明顯下滑，集團旗下國際票券及國票證券子公司之外幣債券業務損益已全面轉正。未來將持續掌握市場時機，動態調整台、外幣債券部位置換，不僅追求交易獲利，也逐步提升整體部位收益率，進一步優化投資組合結構。

為拓展國內中型企業企金市場，國票金控於 2024 年設立國票金租賃公司，與集團旗下國際票券合作協銷開發客源，有效延伸集團客戶基礎及綠能融資業務深度，為中型企業提供多元且具彈性的融資服務。國票金租賃成立首年即達損益兩平，2025 年小幅獲利，業務發展穩健，為本金控增添多元收益來源。

此外，樂天銀行在企金聯貸參貸業務快速成長帶動下，存放比持續改善，在法人存款業務成長亦有顯著的成長。目前正積極擴大生態圈布局，並全面開辦企業存放款業務，預期有助於加速提升存放比、擴大利差效益，進而縮短損益兩平時程。

另外，為強化樂天銀行核心資本健全度，支持其長期經營與發展，國票金控及日方股東董事會均已決議通過參與該行增資計畫，後續將於 4 月中旬樂天銀行股東常會通過私募增案後，提送主管機關申請核准，資金到位的時間，最後仍須投審司審查許可，預估時程落在 6、7 月間。