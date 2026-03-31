鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-31 18:12

金管會主委彭金隆(右4)出席永續金融先行者聯盟第四屆啟動記者會。（鉅亨網記者張韶雯攝）

彭金隆在記者會中表示，永續金融先行者聯盟自 2022 年成立以來，成員們展現了極高的自我要求與社會責任感，透過具體的承諾與行動，不僅在金融界起到示範作用，更有效帶動了實體產業的低碳轉型；未來金管會將持續支持聯盟透過「金融業淨零推動工作平台」整合各方資源，讓永續金融的理念在台灣深耕，並期望聯盟成員繼續作為領頭羊，為台灣金融市場開創更多創新契機，提升整體國際競爭力，共同朝向 2050 淨零排放目標邁進。

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第一金總經理方螢基指出，第一金將在金管會指導下，接續前三屆奠定的穩固基礎，結合夥伴力量發揮關鍵的投融資影響力。身為本屆輪值主席，第一金不僅擔任國內外推廣工作群的召集人，2025 年已積極辦理低碳轉型企業參訪，並舉辦 AI 金融科技創新創意與綠色金融競賽，促進產官學界的深度交流；2026 年更計畫推出永續金融新知短影音，透過多元數位管道擴大宣導成效，成為企業邁向永續轉型過程中最重要的策略夥伴。

針對綠色金融的實務執行與投融資議合，兆豐金總經理張傳章強調，聯盟成員對於推動淨零轉型責無旁貸。他指出，兆豐金控積極盤點具高度減碳潛力的企業，目前已針對 73 家重點企業展開深度的淨零議合工作，透過專業諮詢引導企業設定減碳目標。

在授信政策上，張傳章指出，兆豐更將具體連結 ESG 表現，針對積極達成減碳目標或 ESG 評鑑優良的企業，在授信利率上給予減碼優惠；反之，若企業未能達到永續標準或轉型進度落後，則會面臨利率加碼的成本約束。透過這種利率動態調整機制與實質議合，引導資金精準流向永續發展領域。