鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-31 18:50

中東戰火持續延燒，其連鎖反應正以前所未有的速度席捲全球半導體供應鏈。近期，鎢、硫磺及氦氣三種對晶片製造至關重要的小眾原料價格接連暴漲，部分品項漲幅甚至超越同期狂飆的原油，引發業界對支撐 AI 發展硬體基礎的深切擔憂。

根據大宗商品數據及產業報告顯示，這三種「工業維生素」過去幾周身價倍增。

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被譽為「戰爭金屬」的鎢，其業界基準產品仲鎢酸銨 (APT) 價格上周一度突破每噸 3000 美元大關，單月漲幅超過 50%，較去年底更是翻了兩番。

同時，難以儲存的氦氣價格在伊朗衝突爆發後也翻漲近倍，即便是相對常見的硫磺，其在非洲的現貨價格也較衝突前飆升至少 30%。相較之下，儘管布蘭特原油在 3 月漲幅驚人，但上述特種原料的漲勢更為兇猛。

這種極端的供需失衡，源自於地緣政治與貿易政策的雙重夾擊。早在 2 月底美以伊衝突爆發前，作為主要供應國的中國已逐步收緊鎢和硫酸的出口管制，導致全球市場提早進入緊縮狀態，而伊朗對卡達工業設施的攻擊，直接衝擊了佔全球產量近三分之一的卡達氦氣供應，迫使當地能源公司宣布不可抗力。

此外，荷姆茲海峽的潛在封鎖風險，更讓依賴中東航道的硫磺運輸雪上加霜。

對半導體業而言，這是一場無聲的危機。鎢用於製造晶片核心的導電連接件，氦氣防止製造過程中的化學反應，硫磺副產品硫酸則負責清洗晶圓。一旦斷供，台積電、三星及 SK 海力士等巨頭的生產線將面臨停擺風險。

投資機構 Hallgarten & Company 首席礦業策略師 Christopher Ecclestone 表示，在大宗商品這座「超市」裡，已經有幾條貨架被清空。

他指出，儘管價格飆升，但採購者普遍諱莫如深，不願公開承認貨源不足。

高盛分析師也在以中國市場為基礎的研究報告中警告，部分化學原料的供應中斷風險遠高於預期。