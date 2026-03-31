鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-31 16:50

因應市場及商圈對塑膠袋的強烈需求，經濟部表示，已正式與小北百貨、振宇五金等通路業者達成協議，確保維持穩定供應。此舉旨在保障民生物資供應順暢，並進一步維護市場交易秩序。

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經濟部指出，針對部分地區傳統市場與商圈出現塑膠袋短期供貨缺口及調價壓力，產業發展署已介入協調上游製造商，要求加強產能調度，優先將貨源分配至需求熱點。同時，透過媒合機制強化通路與製造商間的鏈結，提升物流效率，防止局部缺貨現象擴大至全台。

為了安撫基層店家的憂慮，經濟部透過各商圈組織及市場自治會進行說明，強調政府已掌握相應措施，請攤商不需因恐慌而囤貨或搶購。若遇到短暫供貨空窗，建議可先就近前往鄰近零售通路採購。政府將隨時掌握市場價格波動，並以穩定供應為首要目標，減少不必要的心理預期影響市價。

小北百貨及振宇五金對此正面回應，承諾將全力補足貨架，確保消費者與店家購買無虞。關於價格部分，通路業者表示會根據進貨成本適度反映，經濟部也將持續關注調價合理性。