鉅亨網記者張韶雯 台北
近日市面傳有囤積現象的「塑膠袋之亂」，經濟部今 (31) 日宣布已協調小北百貨與振宇五金 (2947-TW) 兩大零售通路，針對近期部分傳統市場及商圈反映的塑膠袋供應不及問題，進行產能調度與穩定供貨。產業發展署將協助製造商與通路媒合，優先支應民生需求並強化出貨效率。此外，持續監控價格動態，並鼓勵店家與消費者配合環境部政策，推動二手袋循環平台與自備購物袋習慣，落實資源再利用與永續。
因應市場及商圈對塑膠袋的強烈需求，經濟部表示，已正式與小北百貨、振宇五金等通路業者達成協議，確保維持穩定供應。此舉旨在保障民生物資供應順暢，並進一步維護市場交易秩序。
經濟部指出，針對部分地區傳統市場與商圈出現塑膠袋短期供貨缺口及調價壓力，產業發展署已介入協調上游製造商，要求加強產能調度，優先將貨源分配至需求熱點。同時，透過媒合機制強化通路與製造商間的鏈結，提升物流效率，防止局部缺貨現象擴大至全台。
為了安撫基層店家的憂慮，經濟部透過各商圈組織及市場自治會進行說明，強調政府已掌握相應措施，請攤商不需因恐慌而囤貨或搶購。若遇到短暫供貨空窗，建議可先就近前往鄰近零售通路採購。政府將隨時掌握市場價格波動，並以穩定供應為首要目標，減少不必要的心理預期影響市價。
小北百貨及振宇五金對此正面回應，承諾將全力補足貨架，確保消費者與店家購買無虞。關於價格部分，通路業者表示會根據進貨成本適度反映，經濟部也將持續關注調價合理性。
此外，經濟部呼籲市場攤商與商圈店家，應積極配合環境部源頭減塑政策，以循環經濟為核心，參與「袋袋箱傳」二手袋循環平台，透過資源媒合活化既有物資。經濟部最後強調，長期而言仍鼓勵消費者養成自備購物袋的習慣，減少一次性塑膠用品的使用，共同推動台灣環境永續發展。