鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-30 20:21

台灣新車安全評等計畫 (TNCAP) 執行機構車安中心，於今 (30) 日公告今 (2026) 年首季車型第二版評等結果，此次實測以二車型數據公告，其中 TESLA 新版 MODEL Y 獲得最高五顆星評鑑，CMC ZINGER 則獲得最差零顆星。車安中心指出，已要求 CMC ZINGER 車廠業者提出改善措施，並建議自主辦理召回改正作業。

TNCAP 的執行機構車安中心 (VSCC) 表示，為提供國內消費者為更安心的新車安全資訊，並提升國內車輛安全性，今 (2026) 年度第一季邁進台灣新車安全評等制度 (TNCAP) 第二版規章階段，提高車型試驗及評等標準，並持續提供消費者新車安全資訊，鼓勵車廠持續開發或導入更安全車輛與配備，促使車輛產業升級， 提升國內車輛安全性。

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車安中心表示，TNCAP 已完成 2026 年第 1 季 2 車型選、購置、試驗及評等相關作業，今日公布 TNCAP 第二版評鑑的第一、第二順位車輛實測，TESLA MODEL Y 獲得 5 顆星評等、CMC ZINGER 為 0 顆星。此次執行 TNCAP，共辦理主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分及轉換星級評等，本次揭露 2 車型第二版評等詳細內容可至 TNCAP 官網參閱相關安全資訊。

車安中心說明，TESLA MODEL Y 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護為 93%、兒童保護 89%、弱勢道路使用者保護 75% 及安全輔助 71%，據星級評等規定，MODEL Y 車型整體星級評等為五顆星；另該車型符合電動車觸電保護規範並給予符合性標識。

另 CMC ZINGER 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 43%、兒童保護 33%、弱勢道路使用者保護 40% 及安全輔助 0%，依星級評等，整體星級評等為零顆星。

車安中心說明，本 CMC ZINGE 車型在執行比強制性安全法規更為嚴苛之 TNCAP 檢測紹，前方偏置撞擊及前方全寬撞擊二項試驗後，皆發現第二排座椅其一椅腳鎖扣脫開，造成座椅無法有效固定於車體，另在前方全寬撞擊試驗後，亦發現第二排其一座椅安全帶脫開，造成乘客無法有效束縛等情事，將請中華汽車 (2204-TW) 公司善盡企業責任研提出改善措施。