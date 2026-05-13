鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-13 19:29

經濟部今 (13) 日提醒，為期四年的住宅家電汰舊換新節能補助計畫已邁入最後一年，民眾應把握今年 12 月 31 日前的最後期限 。凡將家中老舊冷氣或冰箱更換為 1 級能效產品，每台可申請 3000 元補助，結合貨物稅退稅後，最高可領到 5000 元，目前總預算剩餘額度已不足 30% 。此政策自 112 年推動以來，已成功帶動 1563 億元的市場銷售額，並節省約 34 億度電 。

隨著夏季氣溫攀升，住宅用電需求顯著增加 。經濟部指出，老舊家電是家庭耗電的主要來源，將舊有設備汰換為高效率產品具有實質的經濟效益 。以新竹東區一戶三代同堂的家庭為例，透過汰換三台老舊冷氣，年度節電量達 30%，夏月節電更翻倍至 50%，加計台電提供的節電獎勵，一年可省下超過 1 萬元電費 。政府推動家電補助，旨在減輕民眾汰換成本，同時達成全民節能減碳的目標 。

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根據經濟部能源署統計數據，這項補助政策自 112 年啟動至今，累計補助台數已達 521 萬台節能家電 。然而，這項長達四年的政策性補助即將於 115 年底功成身退，目前補助額度僅剩不到三成，呼籲有需求的民眾應儘早行動，以免額度用罄錯失領取 5000 元的機會 。

除了透過補助更換硬體，能源署也分享日常省電的實務撇步 。工研院 2025 年調查顯示，家庭用電量的前兩名分別為冷氣機與冰箱，其中冷氣在夏季的用電占比更高達 50% 。建議民眾在開啟冷氣前先清潔濾網，最高可節省 10% 冷氣用電，並將溫度設定在 26 至 28 度間，搭配電風扇使用，每調高 1 度就能節省約 6% 的用電量 。

在冰箱管理方面，專家建議內部儲存量應維持在八分滿以下，並確保機體周遭留有 10 公分的散熱空間，以維持運轉效率 。民眾可利用紙張測試膠條密封性，若紙張能輕易抽出，代表發生漏氣，應及時調整以避免能源浪費 。