鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-31 10:26

廣華指出，獨家「真木」內飾技術具高單價、高附加價值特色，此次成功打入廣汽豐田供應鏈，更躍升為全球豐田體系首個真木產品 Tier 1 供應商，後續車款也與豐田緊密配合產品開發及量產工作，營運成長注入新動能。

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bZ7 去年 11 月下旬於廣州車展亮相，並在近期發表會中揭示預售訂單突破萬台，顯示市場需求熱絡。

廣華說明，由於 bZ7 車款主打人民幣 15-20 萬元中階高性價比市場，卻在內裝設計上，史無前例在非豪華品牌車系中大幅導入過去僅見於 Lexus 高端品牌的「真木」內飾產品，顯示高端工藝逐步向主流中價位車款市場滲透；隨著新車和後續車款陸續上市，拉貨力道提升，廣華看好將為下半年增添良好的營運動能。

廣華進一步指出，真木內飾的加工門檻極高，須同時克服天然木材的物理特性，在耐候性、防爆裂、抗紫外線和嚴苛的車規環保標準上取得平衡，但廣華成功將真木產品的生產成本控制在極具競爭力的區間，已建立高度的技術護城河。