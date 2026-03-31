鉅亨網記者吳承諦 台北
台股今 (31) 日中場過後出現下殺取量，跌幅擴大逾 700 點，高價千金股成為殺盤重心，股后穎崴 (6515-TW) 率先跌停鎖住，致茂 (2360-TW) 、雍智 (6683-TW) 精測 (6510-TW)、昇達科 (3491-TW) 盤中跟進跌停，37 檔千金股中，近 20 檔跌幅超過半根停板。
股后穎崴今日以 7080 元開低後隨即遭大舉拋售。股價摜至跌停價 6910 元，重挫 765 元，不僅失守 7000 元整數大關，且為連 4 日下跌。穎崴自 3 月 26 日起至 4 月 10 日入列處置股，雖然外資花旗證券日前將其目標價調升至 10000 元，但受限於處置期間的流動性，短期資金調節壓力依然沈重。
其他高階測試族群同步趴倒。致茂 (2360-TW) 與雍智 (6683-TW) 盤中均摜至跌停價位，其中雍智 (6683-TW) 2 月營收雖以 2.24 億元創下單月新高紀錄。且累計前 2 月營收年增率達 46.81％。法人預估 3 月營收有機會維持 2 億元以上，仍不敵量縮盤勢下的疲弱走勢。
此外，高階半導體檢測設備供應商倍利科 (7822-TW) 昨日以 780 元上市，掛牌首日即晉身千金股，以 1695 元作收。但今日蜜月行情開始變調，一度跌破 1500 元，跌幅重達 12%。
儘管千金股盤中哀鴻遍野。仍有部分個股逆勢撐盤。工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 盤中上漲超過 5％。印能科技 (7734-TW) 則大漲超過 7％。權王台積電 (2330-TW) 則維持在平盤價 1785 元附近震盪。試圖穩定多方軍心。
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