鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-31 12:33

股后穎崴今日以 7080 元開低後隨即遭大舉拋售。股價摜至跌停價 6910 元，重挫 765 元，不僅失守 7000 元整數大關，且為連 4 日下跌。穎崴自 3 月 26 日起至 4 月 10 日入列處置股，雖然外資花旗證券日前將其目標價調升至 10000 元，但受限於處置期間的流動性，短期資金調節壓力依然沈重。

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其他高階測試族群同步趴倒。致茂 (2360-TW) 與雍智 (6683-TW) 盤中均摜至跌停價位，其中雍智 (6683-TW) 2 月營收雖以 2.24 億元創下單月新高紀錄。且累計前 2 月營收年增率達 46.81％。法人預估 3 月營收有機會維持 2 億元以上，仍不敵量縮盤勢下的疲弱走勢。

此外，高階半導體檢測設備供應商倍利科 (7822-TW) 昨日以 780 元上市，掛牌首日即晉身千金股，以 1695 元作收。但今日蜜月行情開始變調，一度跌破 1500 元，跌幅重達 12%。