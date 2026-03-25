鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-25 16:20

近日，一支名為《雪山救狐狸》的 AI 生成短片在網路上迅速走紅，片中「你可曾在雪山救過一隻狐狸」「我不是狐狸，我是那隻醬板鴨」等台詞引發全民二創熱潮。

Sora草草退場、醬板鴨卻活著！OpenAI叫停服務警示：科技會過時 人類創意永不滅(圖:shutterstock)

中國《紅星新聞》報導，網友將「狐狸」替換為雪山、細菌等元素接力改編，甚至吸引「廈門公安」與等政務號加入，借梗展開反詐宣傳與安全提示，形成一場全網更新的「AI 武俠連續劇」，相關播放量已突破 50 億次。

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專家指出，不同於先前必須依賴原影片進行 AI 換臉，此次「醬板鴨」短片完全由 AI 生成，呈現邵氏武俠風格畫面，凸顯 AI 技術跨越：無需演員、佈景與高昂成本，僅憑創意和提示詞即可生成完整敘事，技術門檻大幅降低，標誌著 AI 正推動「技術平權」，內容生產從菁英創作轉向全民參與。

與此同時，OpenAI 宣布暫停影片產生工具 Sora 的服務，與「醬板鴨」持續發酵形成對比，顯示技術迭代或有波折，但人類注入的創意可讓作品超越工具生命週期。

原作者透露，短片本為宣傳自家醬板鴨產品，意外走紅後獲政務號二創，凸顯 AI 雖能生成標準方案，卻難取代人類的幽默感與語境理解能力。