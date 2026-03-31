鉅亨網編譯許家華 2026-03-31 09:10

白宮周一 (30 日) 表示，儘管允許一艘遭制裁的俄羅斯油輪向古巴運送燃料，但美國對古巴政策並未改變，此舉僅基於人道考量，未涉及正式調整制裁架構，相關決定將採個案處理方式進行。

白宮發言人 Karoline Leavitt 指出，這並非政策轉向，美國仍維持既有對古巴的制裁立場，總統已明確表示，此次放行油輪是為滿足古巴人民的基本能源需求。她同時強調，若有船隻違反制裁規定，美方仍保留依法扣押的權利。

‌



此前，美國在 1 月 3 日推翻委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 後，切斷該國對古巴的石油供應，並警告其他國家不得向古巴輸送原油，否則可能面臨高額關稅制裁。然而，美國總統川普近日態度出現轉變，表示在當前情況下，若有國家願意向古巴提供石油，「不論是否來自俄羅斯都沒有問題」，顯示對古巴能源困境釋出一定程度的同情。

根據古巴總統 Miguel Diaz-Canel 說法，古巴已連續 3 個月未接收油輪，導致能源危機持續惡化。這個擁有約 1,000 萬人口的國家目前實施嚴格汽油配給，並頻繁出現大規模停電，對經濟與民生造成嚴重衝擊，醫療系統亦承受壓力，癌症患者特別是兒童的死亡風險上升。

俄羅斯方面則表示，一艘載有 10 萬公噸原油的油輪已抵達古巴，成為 3 個月來首批大規模能源供應，對緩解當地燃料短缺提供關鍵支撐。 另有航運數據顯示，該批原油約相當於 70 萬桶左右，顯示此次運輸規模可望短期改善電力與燃料供應壓力。