國際貨幣基金組織（IMF）最新預測指出，美國政府的公共財政正處於危險的軌道上。預計到 2030 年，美國的政府債務佔國內生產毛額（GDP）之比將達到 143.4%，不僅刷新新冠疫情後的紀錄，更將超越長期以來以財政脆弱著稱的義大利和希臘。

IMF急拉警報：美國債務恐比義大利、希臘更糟。(圖:shutterstock)

這項預測代表著一個重要的轉捩點，即儘管美國因擁有全球儲備貨幣而享有更強大的借貸能力，但其公共債務的快速增長已引發全球關注。

IMF 的數據顯示，美國的財政預算赤字預計在 2030 年之前，每年都將徘徊在 GDP 的 7% 以上，這將是 IMF 追蹤的所有富裕國家中的最高赤字率。

預測到 2030 年，美國政府債務佔 GDP 之比將較目前水準上升逾 20 個百分點，達到 143.4%。美國國會預算辦公室（CBO）也預計，此後數十年這一比例將持續升高。

此外，美國的預算赤字率將持續保持在 7% 以上，成為富裕國家中赤字問題最嚴重的國家。

相較之下，曾是 2010-2012 年歐元區主權債務危機核心的義大利和希臘，由於實施了嚴格的預算控制，預計到 2030 年其政府債務負擔將呈現下降趨勢。

在 IMF 發布預測的同時，美國政府的公共債務規模於上週三首次突破 38 兆美元大關。這是史上除新冠疫情時期外，美國公債總額增加 1 兆美元速度最快的一次，距離突破 37 兆美元僅兩個多月。

東方匯理旗下 Amundi Investment Institute 全球宏觀主管 Mahmood Pradhan 指出：「這是一個具有象徵意義的時刻，根據 CBO 的預測，美國債務將持續攀升——這就是長期存在赤字所帶來的影響。」

儘管名目上的債務佔比驚人，彼得森研究所資深研究員 Joe Gagnon 認為，扣除金融資產後的「政府淨債務」指標更能反映美國的債務負擔，因為它與投資者需持有的債務密切相關。