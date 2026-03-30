鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-30 19:55

台股今 (30) 日下跌 594.43 點收 32518.16 點，跌破 33000 點大關及 5 日線，外資再賣 639 億元、連三賣，調節大成鋼、中鋼等鋼鐵指標，以及台積電為首的晶圓代工族群，反手則大買台化、南亞等塑化股。

國際油價大漲，塑化缺料跟進喊漲，外資今日大買塑化族群，台化 4.17 萬張、南亞 2.74 萬張、中石化 1.17 萬張、台聚 5,797 張、亞聚 5,114 張、和桐 4,051 張、華夏 3,951 張、另有正新 4,400 張、華新 3,216 張、萬海 4,449 張等傳產。

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電子股方面，外資買超大聯大 5,267 張、臻鼎 - KY 3,383 張，以及記憶體族群南亞科 4,170 張、旺宏 3,218 張、面板相關的友達 3,363 張、精金 3,272 張；金融股則有兆豐金 5,810 張、玉山金 4,277 張、三商壽 3,304 張。

外資賣超最大量為元大台灣 50 7.07 萬張，另有大成鋼 3.47 萬張、中鋼 2.22 萬張，電子股方面，大砍晶圓代工相關的台積電 1.59 萬張、力積電 2.06 萬張、聯電 2.01 萬張。PCB 族群耀華 1.12 萬張、定穎投控 1.10 萬張、華通 9,877 張，