統一超拓旅居商機 4月推兩大友善新服務

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-30 17:35

看準海外來台工作者和學生的金融、通訊加值服務需求不斷成長，統一超 (2912-TW) 7-ELEVEN 宣布 4 月推出新服務，結盟「數位至匯」數位匯款平台 APP，自 4 月 2 日至 4 月 30 日推出「來台工作者 ibon 繳費贈購物金」活動，預估將有 14 萬名來台學生受惠，並有助後續進一步擴展旅居商機。

統一超積極擴展旅居商機。(圖：統一超提供)

7-ELEVEN 指出，近年更持續以人、店、商品和服務滿足快速成長的國際消費新勢力，每年有逾百萬人次的國際觀光客、來台工作者、新住民和在台學生體驗 7-ELEVEN 各項生活服務。

‌



7-ELEVEN 觀察，眾多服務中又以跨海小額匯款需求量大， 2025 年使用人次更快速成長超過 25%，顯見來台工作者對 7-ELEVEN 的信賴。

據金管會 2025 年上半年統計，來台工作者人數已達 74.2 萬人，海外小額匯兌業務交易金額總計約 603 億元，來台工作者海外匯款需求將持續擴增。

7-ELEVEN 自 4 月 2 日起至 4 月 30 日攜手「數位至匯」數位匯款服務平台推出「來台工作者 ibon 繳費贈購物金」優惠。印尼、菲律賓、越南在台工作者只需透過熟悉的 IndoGo、GoPadala、GoVN 三大 APP 進行小額匯款，持手機繳費條碼或透過 ibon 列印小白單即可在 7-ELEVEN 櫃檯繳費，完成交易後，10 元購物金即透過 APP 推播即時發送，點開通知即可領取使用。