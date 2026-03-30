中東情勢持續動能、國際油價再度大漲，台股今 (30) 日在台積電 ( 2330-TW ) 壓尾盤收最低下，下跌 594.43 點，收 32518.16 點，跌破 33000 點及 5 日線，成交金額 6466 億元。

台積電最後一盤出現 8287 張賣單下壓，下跌 40 點或 2.2%，收今日最低 1780 元，台達電 (2308-TW) 也收跌，鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 跌逾 2%，聯發科 (2454-TW)、台光電 (2383-TW) 跌逾 4%，日月光投控收平盤。