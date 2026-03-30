鉅亨網記者彭昱文 台北
中東情勢持續動能、國際油價再度大漲，台股今 (30) 日在台積電 (2330-TW) 壓尾盤收最低下，下跌 594.43 點，收 32518.16 點，跌破 33000 點及 5 日線，成交金額 6466 億元。
台積電最後一盤出現 8287 張賣單下壓，下跌 40 點或 2.2%，收今日最低 1780 元，台達電 (2308-TW) 也收跌，鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 跌逾 2%，聯發科 (2454-TW)、台光電 (2383-TW) 跌逾 4%，日月光投控收平盤。
高價股普遍走弱，世芯 - KY(3661-TW) 跌 9%、創意 (3443-TW) 跌 6%，富世達 (6805-TW)、川湖 (2059-TW)、健策 (3653-TW) 也跌 3-4%；其餘像是仁寶 (2324-TW) 跌逾 6%、亞翔 (6139-TW) 及漢唐 (2404-TW) 跌逾 5%。
油價上漲、塑化缺料帶動塑膠股今天全面大漲，類股漲幅高達 7.54%，台達化 (1304-TW)、亞聚 (1308-TW)、華夏 (1305-TW) 、台化 (1305-TW)、南亞 (1303-TW)、永裕 (1323-TW) 聯袂漲停。台塑四寶中，南亞 (1303-TW) 也大漲逾 9%；另外，中東戰火也導致全球海運吃緊、推升運價走揚，貨櫃三雄今日也逆勢抗跌，萬海 (2615-TW) 漲逾 4%。
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