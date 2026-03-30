鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-30 20:20

受中東地區衝突升溫影響，歐元正走向自 2024 年以來表現最糟糕的一個季度。這場戰爭不僅凸顯了歐洲對能源進口的高度依賴，更嚴重動搖了該地區的經濟前景。

中東戰火陰霾籠罩 歐元恐創2024年以來最慘單季表現(圖:shutterstock)

根據最新數據，歐元匯率在本季已下跌約 2%，來到 1.15 美元附近，其中 3 月份對美元貶值 2.5%，創下自去年 7 月以來的最大單月跌幅。這與今年 1 月底歐元一度突破 1.20 美元、創下近 5 年新高的強勢表現形成鮮明對比。

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隨著國際油價突破每桶 115 美元，加上伊朗封鎖荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，貨幣交易員正重新翻閱 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭時的交易腳本。當時的衝突重創了歐洲市場並推升美元。與身為主要石油生產國而獲益的美國不同，歐洲央行 (ECB) 正再次陷入能源驅動的通膨與經濟活動萎縮的兩難困境。

目前，德國與義大利正考慮下調官方經濟增長預期，經濟合作暨發展組織 (OECD) 也已調降了相關增長預測。

貨幣市場的預期已發生劇烈變化。目前定價反映了今年將有 3 次升息，而在幾周前，市場還預計有 35% 的降息可能性。

儘管在經濟強勁時，高利率通常會支撐貨幣，但 ING 指出，在中東動盪導致供應受限的情況下，情況並非如此。隨著波斯灣國家在危機期間減少海外投資，全球金融環境收緊將對歐元這類對經濟增長敏感的貨幣造成最沉重的打擊。

市場對歐元的長期展望已在短短幾周內從看漲轉為極度脆弱。摩根士丹利策略師預測，歐元短期內可能進一步下探至 1.13 美元。數據顯示，本月初市場對防範歐元走軟的保護需求達到了 4 年來的極端水準。過去曾願意支付高額溢價看漲歐元的交易員已完全撤退，市場情緒轉向中性甚至偏向看跌。