鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-30 14:19

台灣社會正快速邁向超高齡時代，對醫院的依賴性也越來越高。房仲業者彙整實價登錄資料，新竹縣市十間大型醫院周邊房價，以台大醫院竹北分院周邊的入住成本最高，單價達 56.7 萬元，其次為竹北的東元綜合醫院，單價也要 48.1 萬元，若跟兩年前的單價行情 42.2 萬比，東元綜合醫院周邊房價漲幅高達 14%。

台灣房屋竹北文化店經營主管陳熒竺指出，東元醫院坐落於台科大重劃區周邊，除了東元醫院外，尚有中國醫藥大學新竹附設醫院提供完善醫療服務，教育資源亦相當集中，包含康乃薾幼兒園、興隆國小、成功國中及亞太美國學校等指標學府，形成完整學區優勢。交通條件上，區域可由竹北交流道銜接中山高，亦可透過台 68 線快速道路串聯東西向，對於竹科新貴而言生活機能成熟，具備高度便利性。

‌



陳熒竺分析，在醫療、教育、就業與交通四大機能兼備的帶動下，即便 2025 年整體新竹房市表現偏弱、交易量下滑，台科大重劃區仍有穩定的剛性需求支撐，且 2025 年竹北市嘉仁街有預售案交屋潮，其中不乏單價 70 萬以上交易，使去年交易均價增幅明顯。

依照平均價格來看，並非所有醫院周邊房價皆同步走揚，例如新竹臺大醫院竹東分院周邊 2023 年均價 26.8 萬元，但 2025 年卻降至 23.4 萬元，平均單價約下修 12.7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台大竹東分院周邊 2022-2023 年正好周邊有預售屋大量交屋，因此當時不乏四字頭的單價交易，2024 年新案高樓層甚至有單價突破 50 萬元，不過近年交易集中在舊大樓或透天，因此以年度區域價格來看波動較大。

張旭嵐表示，截至 2025 年底為止，台灣 65 歲以上人口占比已達約 20%，顯示台灣正式邁入超高齡社會。人口結構的改變，也同步帶動居住需求的轉變，家庭型購屋族除了期待生活機能完善，也希望鄰近醫療資源。大型醫院周邊住宅，不僅對家有銀髮或有孕婦、小孩的家庭而言，就醫方便，對於從業人員來說更是就近工作，方便輪班的居住選擇，因此大型新社區也吸引醫護人員自用或置產出租，租買市場也相對穩定。