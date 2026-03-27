鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-27 15:14

高雄市政府今 (27) 日啟動「高雄捷運 R17 世運站周邊 A6 街廓都市更新事業公開評選實施者案」招商，這是繼今年 2 月 R17 世運站 A5 街廓公辦都更案成功招商後，另一鄰台積電 (2330-TW) 的公辦都更案。

高雄「捷運 R17 世運站 A5 街廓公辦都市更新案」招商，經評選由建商日勝生 (2547-TW) 獲選為最優申請人。此一公辦都更案預估將投資達 88.5 億元

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高雄市政府林欽榮副市長特別指出，林欽榮指出，此一公辦都更案投資金額預估達 72 億元，公私協力共負比為 69.36%，高市府將以最高效率行政作為，全力協助實施者，在申報開工後 4.5 年內如期如質完工，住宅將提供台積電和重要供應鏈艾斯摩爾（ASML）等員工居住。

林欽榮指出，隨著台積電在高雄設立 5 座晶圓廠（P1 至 P5），高雄科技產業正邁入全新里程碑。台積電高雄廠區 (晶圓 F22 廠）進展迅速，未來 5 座廠房全數完工後，高雄將成為全球規模最大的先進晶圓製程聚落，同時，隨著台積電進駐，高科技產業接續投資高雄。

另在中央與地方攜手合作下，高市府與清華大學、陽明交通大學等國內頂尖學府，共同推動全臺首座「國家重點領域校際研教園區」，落實「研教一體、產學共創」並結合南部既有高教能量，象徵高雄在產業轉型與高階科技人才培育邁入嶄新篇章。基地面積約 3209 坪，容積率 300%，預估開發量體可達 2.9 萬坪，投資總額上看 72 億元。

未來完工後，此一公辦都更案除可提供 A 級商辦與產業人才住宅，更可引入零售商業與生活服務設施，並透過空橋直接連通 A5 街廓與 R17 世運站，實現步行 300 公尺即可抵達站點的高效交通機能，實踐 TOD（大眾運輸導向開發）轉運站效應，建構完善的城市。

台積電鄰居 R17 世運站 A6 街廓公辦都更案，招商總顧問仲量聯行董事總經理侯文信強調，高雄在交通建設完備、產業升級及半導體龍頭進駐後，不動產市場無論在住宅或商辦領域都展現強勁動能，尤其具有產業及交通點周邊的 TOD 開發案，因其便捷性與發展潛力，已成為市場追逐的焦點。