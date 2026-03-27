鉅亨網記者張欽發 台北
高雄市政府今 (27) 日啟動「高雄捷運 R17 世運站周邊 A6 街廓都市更新事業公開評選實施者案」招商，這是繼今年 2 月 R17 世運站 A5 街廓公辦都更案成功招商後，另一鄰台積電 (2330-TW) 的公辦都更案。
高雄「捷運 R17 世運站 A5 街廓公辦都市更新案」招商，經評選由建商日勝生 (2547-TW) 獲選為最優申請人。此一公辦都更案預估將投資達 88.5 億元
高雄市政府林欽榮副市長特別指出，林欽榮指出，此一公辦都更案投資金額預估達 72 億元，公私協力共負比為 69.36%，高市府將以最高效率行政作為，全力協助實施者，在申報開工後 4.5 年內如期如質完工，住宅將提供台積電和重要供應鏈艾斯摩爾（ASML）等員工居住。
林欽榮指出，隨著台積電在高雄設立 5 座晶圓廠（P1 至 P5），高雄科技產業正邁入全新里程碑。台積電高雄廠區 (晶圓 F22 廠）進展迅速，未來 5 座廠房全數完工後，高雄將成為全球規模最大的先進晶圓製程聚落，同時，隨著台積電進駐，高科技產業接續投資高雄。
另在中央與地方攜手合作下，高市府與清華大學、陽明交通大學等國內頂尖學府，共同推動全臺首座「國家重點領域校際研教園區」，落實「研教一體、產學共創」並結合南部既有高教能量，象徵高雄在產業轉型與高階科技人才培育邁入嶄新篇章。基地面積約 3209 坪，容積率 300%，預估開發量體可達 2.9 萬坪，投資總額上看 72 億元。
未來完工後，此一公辦都更案除可提供 A 級商辦與產業人才住宅，更可引入零售商業與生活服務設施，並透過空橋直接連通 A5 街廓與 R17 世運站，實現步行 300 公尺即可抵達站點的高效交通機能，實踐 TOD（大眾運輸導向開發）轉運站效應，建構完善的城市。
台積電鄰居 R17 世運站 A6 街廓公辦都更案，招商總顧問仲量聯行董事總經理侯文信強調，高雄在交通建設完備、產業升級及半導體龍頭進駐後，不動產市場無論在住宅或商辦領域都展現強勁動能，尤其具有產業及交通點周邊的 TOD 開發案，因其便捷性與發展潛力，已成為市場追逐的焦點。
同時，本次公告招商的 A6 街廓基地正具備此一優勢，為區域內除了已經招商成功的 A5 基地外，最近台積電楠梓廠且 100% 公有土地且方正的開發案，為 S 廊帶科技軸線上的精華區位，未來將與 A5 基地串聯互補，進一步擴大北高雄的商業服務機能，也隨著台積電量產與供應鏈群聚效應，北高雄楠梓產業園區周邊已形成結合半導體產業聚落與高品質生活新聚落。
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