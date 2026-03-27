鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-27 16:37

全台房價日益高漲，購屋年齡層也出現變化。房仲業者依聯徵中心資料發現，各年齡層新增房貸人數占比，歷年都以 30-40 歲占比逾三成為大宗，但到 2025 年為止，30-40 歲年齡層占比出現下滑，但 40-50 歲年齡層占比則升至 31.1%，與前者差距逐漸拉近。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，高房價不僅拉長存頭期款的時間，也讓許多消費者持續觀望，加上現代人晚婚、晚育的趨勢，致使購屋年齡層逐漸遞延。

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在房市買盤主力年齡向後遞延同時，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，40 歲以上購屋族雖具備穩定經濟基礎與信用條件，但在申請房貸時，需留意銀行針對貸款年限的內規，也就是「貸款年限＋借款人年齡不得超過 75 或 80」。

換言之，若在 45 歲才首度購屋，較難申請到貸款年限達 30 至 40 年的房貸，連帶加大每月還款壓力；因此，大齡購屋族在進場前，需精算自身現金能力，並多方比較各行專案，以確保能順利成家。

觀察數據，自 2012- 2025 年的新增房貸年齡層占比，長年為購屋主力的 30 至 40 歲族群，占比逐漸萎縮，從 2012 年的 37.3%，一路下滑至 2025 年的 34.8%；反觀 40 至 50 歲的中年族群，占比卻從 27.5% 攀升至 31.1%，創下歷史新高。

賴志昶分析，40-50 歲房貸族群占比大幅增加，主要原因有三：一是全台房價高漲，薪資漲幅難以跟上，導致民眾需花更長時間累積頭期款；二是現代人逐漸晚婚或延後生育，30 多歲單身或未婚者，長期在外租屋或與長輩同住不在少數，短期內無置產需要，而當年過 40 歲，不管是要換屋或搬出原生家庭，都令此年齡層購屋需求大增。