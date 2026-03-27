〈房產〉市場買氣仍陷低迷 消費者購屋信心創近半年新低

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-27 13:14

中央大學台灣經濟發展研究中心發佈最新消費者信心指數 (CCI)，與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標部分，2026 年 3 月調查結果為 89.5 點，與上月相較下降 4.26 點，不僅創下近半年新低，也是該指標自 2020 年統計以來的第三低紀錄。

市場買氣仍陷低迷，消費者購屋信心創近半年新低。(鉅亨網記者張欽發攝)

此一指標分數走低，顯示調查期間，消費者對房市的信心仍在悲觀低檔盤旋。房仲業者指出，隨著央行第一 季季末微幅鬆綁信用管制，市場信心逐漸復甦，後續房市也頗有觸底回溫的跡象。

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台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，2 月底中東爆發戰事，隨即掀起全球能源危機，股市也因而大起大落；且戰事若過度拖延，對國內外經濟的干擾恐加劇；加上各界原預估首季央行的理監事會議，還不會調整授信政策，因此從 2 月底到 3 月中上旬，國人看待整體經濟與房市發展的心態均偏向保守，使指標連續 13 個月落在 100 以下的悲觀區間。

周鶴鳴指出，房市的多空交戰、買賣拉鋸已持續近兩年，利空有逐步鈍化的現象，因此從 3 月中旬起，買賣雙方逐漸聚焦，市場已略為回溫。且央行 3 月 19 日理監事會議，微幅鬆綁第二屋貸款成數，上限從 5 成調高為 6 成後，被錯殺的自住換屋族，資產調節有更大的彈性。

更重要的是，央行放鬆管制的步調早於市場預期，也突顯政策從「嚴格管束」轉向「精準調控」，對房市而言，是近年難得的友善訊號，有助於提振民眾後續的消費信心。然而本次調查時間為 2 月中下旬至 3 月中上旬，因此尚未充分反映重大局勢的快速變化，使指標仍處於低檔。