鉅亨網新聞中心 2026-03-27 19:50

在長期由 x86 與 ARM 架構壟斷的全球半導體市場中，第三極架構「RISC-V」正以驚人的速度崛起。根據最新數據顯示，RISC-V 的全球晶片市占率已突破 25%，顯示其開源戰略已見成效，正式從「備選方案」走向「主流架構」。

RISC-V 迎來爆發期 全球市占突破 25% 中國藉開源優勢加速「彎道超車」(圖:shutterstock)

在近期舉辦的「2026 玄鐵 RISC-V 生態大會」上，中國專家指出，RISC-V 不僅重塑了全球算力格局，更為「國產晶片」突破技術壁壘、實現自主可控提供了歷史性機遇。

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中國工程院院士倪光南在 2026 玄鐵 RISC-V 生態大會上指出，隨著 RISC-V 的崛起，長期以來由 x86 與 Arm 兩大架構主導的「雙寡頭格局」正逐步鬆解。

倪光南形容 RISC-V 誕生 15 年來，走過了一條「令人驚嘆的高速發展之路」。他強調，RISC-V 已不再僅是市場的「備選」方案，而是迅速地走向「主流」地位，成為全球處理器架構領域的核心力量。

開源中立與模組化的核心競爭力

RISC-V 於 2010 年由加州大學柏克萊分校發起，其最大特色在於開源、中立且免授權費。相較於 x86 的封閉與 ARM 的高昂授權費，RISC-V 採用的「模組化」設計 (1+N 模式)，允許開發者根據物聯網 (IoT)、人工智慧或數據中心等不同場景，靈活選擇指令集擴展，有效降低了研發成本與晶片功耗。

數據顯示，同樣功能的晶粒，RISC-V 的面積僅為 ARM 的一半，成本優勢顯著。

從技術突破向產業規模化邁進

對於中國晶片產業而言，RISC-V 是實現「換道超車」的關鍵路徑。阿里巴巴達摩院 (玄鐵) 日前發佈了高性能處理器玄鐵 C950，刷新性能紀錄並原生支持千億參數大模型，補齊了 RISC-V 在高端計算領域的短板。

此外，芯來科技 (Nuclei) 等創業公司也相繼完成人民幣數億元融資，加速布局汽車電子與 AIoT 賽道，目前已有超過百家客戶授權使用其產品。

AI 時代的新機遇與生態挑戰

隨著 Agentic AI(智能體 AI) 時代到來，RISC-V 的靈活性使其成為 AI 推理與邊緣計算的理想選擇。儘管發展勢頭迅猛，但軟體生態成熟度不足仍是目前最大的瓶頸。