鉅亨網新聞中心 2026-03-31 16:20

「記憶體模組價格斷崖式下跌」的話題，近期引發市場高度關注，現貨通路中 DDR4 與 DDR5 產品價格出現顯著調降，市場紛紛揣測這是否為存儲產業反轉的訊號。

與此同時，A 股、美股記憶體晶片概念集體重挫，30 日美股收盤，美光科技大跌近 10%，Western Digital 跌超 8%，閃迪跌 7%。 31 日 A 股早盤，記憶體晶片板塊大跳水，佰維儲存跌近 10%，德明利、炬光科技跌超 8%，長光華芯、兆易創新均跌超 7%。

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陸媒《21 世紀經濟報道》的報導認為，記憶體通路市場 (現貨市場) 近期的波動主要源於其定價機制與合約市場的差異，以及市場情緒與終端需求的變化。

報導稱，雖然現貨通路價格出現「閃崩」或顯著下調 (如主流 16GB DDR5 模組從 1,000 人民幣高位跌至約 700 人民幣)，但合約市場依然堅挺。大廠間簽訂的合約市場價格受原廠產能分配影響，目前仍處於供應嚴重不足的時期。

另外，上游原廠將大部分產能轉向利潤更高的 AI 伺服器市場，導致手機、PC 等消費電子產品的記憶體供給持續緊繃。業界預計 AI 帶動的全球性存儲缺貨潮將使價格在 2026 年維持上行軌道，甚至延續至 2027 年。

為了抵禦價格波動並確保供貨穩定，存儲原廠正嘗試與手機等終端大廠探討簽訂長達 5 年期的長約，打破以往僅 1 年期的慣例。

業界高管指出，現貨市場主要面向有自主裝機需求的個人玩家，市場空間較小且容易受消費者情緒與承擔能力影響。當記憶體價格漲至歷史高位、超出個人消費者的心理預期時，需求便會受到抑制，迫使價格向下回調。

由於目前價格仍處於歷史相對高水位，許多先前囤積庫存的通路商為了獲利了結或增加現金周轉，選擇降價出貨。這種短期出貨動作被視為交易層面的波動，而非市場供需關係的根本逆轉。

機構看法

這波價格波動背後的技術主因，指向 Google 近期推出的 TurboQuant 記憶體壓縮技術。摩根士丹利分析指出，該演算法能讓 AI 推論 (Inference) 速度提升 8 倍，同時將記憶體占用減少為原有的 6 分之一。這項技術主要針對推論過程中的「鍵值快取」(KV Cache) 進行壓縮，而不影響模型權重或訓練負載。

摩根士丹利認為，這雖然增加了每顆 GPU 的吞吐量，但也有效降低了 AI 服務的運作成本。對於戴爾科技 (Dell Technologies) 等硬體供應商而言，這意味著原本需要雲端叢集的模型，未來可能在本地端硬體即可運行，大幅降低了大規模部署 AI 的門檻。

富國銀行分析師指出，市場正重新評估 AI 究竟還需要多少記憶體容量。然而，摩根士丹利強調，TurboQuant 的影響範圍有限，並非代表總體儲存需求會縮減至 1/6，而是提升了單位硬體效率。