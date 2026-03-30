鉅亨網新聞中心 2026-03-30 14:50

香港交易所周一 (30 日) 再度上演熱鬧非凡的集體上市一幕。華沿機器人、德適生物、瀚天天成以及極視角四家企業於今日正式掛牌，現場「鑼聲」不斷，象徵著港股 IPO 市場在 2026 年第一季度的全面復甦。

在今日登場的四位主角中，表現各具特色。德適生物表現最為強勁，開盤後一度大漲超過 120%，市值突破 180 億港元。極視角表現亮眼，漲幅一度破百；這家由 90 後團隊創立的 AI 算法商城，從遞表到掛牌僅耗時 69 天，刷新了港股 18C 章程上市的最快紀錄。瀚天天成作為碳化硅外延晶片供應商，在經歷從科創板轉戰港股的曲折後，市值成功站上 400 億港元。

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然而，認購熱度最高、獲得超 5000 倍認購的華沿機器人，開盤卻意外破發，市值維持在 90 億港元以上。

這一波上市熱潮反映了 2026 年港股 IPO 市場的驚人速度。根據數據，今年港股募資總額僅用 79 天便突破了 1000 億港元大關，創下史上最快紀錄。對比 2023 年與 2024 年全年融資額均未破千億的低迷狀態，今年一季度的表現可謂「天壤之別」。

目前，港交所外仍有近 500 家企業正在排隊候場，其中 AI 與科技創新領域的企業是絕對主角，如智譜與 MiniMax 等大模型企業上市後市值均已衝破 2900 億及 3000 億港元。

儘管整體市場火熱，但內部卻呈現出「熱的更熱，冷的更冷」的兩極分化現象。老牌企業同仁堂醫養因認購冷清，在上市前三天突然宣布暫緩 IPO，與 AI 賽道的千倍認購形成刺眼對比。此外，2026 年預計將迎來約 1.6 兆港元的限售股解禁潮，其中 9 月將是解禁規模的最高峰。