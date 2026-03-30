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香港交易所周一 (30 日) 再度上演熱鬧非凡的集體上市一幕。華沿機器人、德適生物、瀚天天成以及極視角四家企業於今日正式掛牌，現場「鑼聲」不斷，象徵著港股 IPO 市場在 2026 年第一季度的全面復甦。
在今日登場的四位主角中，表現各具特色。德適生物表現最為強勁，開盤後一度大漲超過 120%，市值突破 180 億港元。極視角表現亮眼，漲幅一度破百；這家由 90 後團隊創立的 AI 算法商城，從遞表到掛牌僅耗時 69 天，刷新了港股 18C 章程上市的最快紀錄。瀚天天成作為碳化硅外延晶片供應商，在經歷從科創板轉戰港股的曲折後，市值成功站上 400 億港元。
然而，認購熱度最高、獲得超 5000 倍認購的華沿機器人，開盤卻意外破發，市值維持在 90 億港元以上。
這一波上市熱潮反映了 2026 年港股 IPO 市場的驚人速度。根據數據，今年港股募資總額僅用 79 天便突破了 1000 億港元大關，創下史上最快紀錄。對比 2023 年與 2024 年全年融資額均未破千億的低迷狀態，今年一季度的表現可謂「天壤之別」。
目前，港交所外仍有近 500 家企業正在排隊候場，其中 AI 與科技創新領域的企業是絕對主角，如智譜與 MiniMax 等大模型企業上市後市值均已衝破 2900 億及 3000 億港元。
儘管整體市場火熱，但內部卻呈現出「熱的更熱，冷的更冷」的兩極分化現象。老牌企業同仁堂醫養因認購冷清，在上市前三天突然宣布暫緩 IPO，與 AI 賽道的千倍認購形成刺眼對比。此外，2026 年預計將迎來約 1.6 兆港元的限售股解禁潮，其中 9 月將是解禁規模的最高峰。
面對市場的劇烈變動與競爭，港交所正積極優化機制。聯交所近期發布諮詢文件，建議允許所有公司秘密遞表、鬆綁不同投票權規則並降低第二上市門檻，旨在吸引更多具備「活水」吸引力的優質公司，確保香港市場的長期競爭力。