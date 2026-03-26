鉅亨網新聞中心 2026-03-26 14:00

螞蟻集團在香港金融市場的佈局迎來重大里程碑。根據耀才證券於 3 月 16 日發布的公告，螞蟻集團發起的要約收購案已順利通過有關部門審批，預計將於 2026 年 3 月 30 日正式完成交割。

這筆螞蟻集團入主耀才證券交易涉及金額約 28.14 億港元，螞蟻集團透過全資子公司上海雲進，以每股 3.28 港元的價格收購耀才證券 50.55% 的控股權。

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此次收購歷時近一年，雙方原定於 2025 年 11 月完成交易，但因審批流程複雜及假期考量，最終截止日期延至 2026 年 3 月。為了向市場傳遞堅定的成交決心，螞蟻集團甚至額外增付了 1.64 億港元的按金，以避免投資者對其誠意產生質疑。

這反映出螞蟻對獲取券商牌照的強烈渴望，尤其是在過去幾年於中國境內獲取德邦證券或申請雲鋒證券等行動屢屢受挫後，此次控股耀才證券成為其完善全球金融版圖的關鍵落子。

這項收購的核心價值在於補齊合規牌照的短板。螞蟻集團將直接獲得耀才證券擁有的香港 1、2、3、4、5、7、9 類多項金融牌照，徹底解決了過去「有技術無分銷」的卡脖子難題。這將協助螞蟻快速建構「支付—理財—證券」的業務閉環。

未來，用戶或可直接在支付寶 App 內進行港股與美股交易，並結合其 AI 投研模型獲得個性化資產配置建議。此外，螞蟻若將 AI 風控與分散式交易系統注入耀才，將有望提升服務效率並進一步拉低行業佣金水準，倒逼傳統券商加速轉型。

更深層的戰略目標則指向真實世界資產數位化 (RWA) 全球賽道。耀才證券積累的 60 萬個客戶帳戶與 600 億港元託管資產，結合螞蟻鏈成熟的區塊鏈技術，將成為 RWA 戰略中合規發行與分銷的核心樞紐。

目前螞蟻已形成完整的三層佈局：底層由螞蟻鏈提供技術支撐，中間由 AlipayHK 與虛擬銀行打通資金通道，終端則由耀才證券作為落地入口。