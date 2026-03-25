鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-25 17:10

渣打集團上周一 (16 日) 與南韓韓亞金融集團簽署諒解備忘錄(MOU)，並宣布將共同探索數位資產業務，尤其聚焦在穩定幣領域。這項合作徹底改變香港穩定幣牌照競爭的格局。

一邊是香港牌照頭號熱門、全球系統重要性銀行渣打，另一邊是年淨利潤超 26.7 億美元的亞洲金融巨頭韓亞，這場強強聯合讓正在白熱化的牌照爭奪戰進入新階段。

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目前，香港金管局首輪共收到 36 家機構的穩定幣牌照申請，涵蓋銀行、科技巨頭及支付機構，但首批執照名額預計僅有個位數。渣打在此關鍵時刻選擇與韓亞聯手，被市場解讀為其不滿足於被動等待發牌，而是透過務實合作強化競爭優勢。

韓亞的加入為渣打帶來三重優勢：強大的資金實力 (年淨利 26.7 億美元)、涵蓋全球特別是亞洲的金融網絡，以及合規與監理信用背書。

韓亞金融集團董事長 Ham Young-joo 明確表示，雙方目標是透過數位資產協同效應「創造新的成長機會」，凸顯其佈局數位金融生態的雄心。

渣打則早已深度參與香港穩定幣生態建設，2022 年即加入首批穩定幣沙盒試驗。

市場普遍認為，渣打、滙豐及 OSL 是首批牌照最有力競爭者，而此次引入韓亞作為合作夥伴，進一步提升了渣打的獲批預期。一旦成功獲牌，渣打將能快速落地數位資產循環生態，從託管、交易到支付清算，甚至與韓亞共建跨境服務網。

這場爭奪戰的背後，是全球金融巨頭對穩定幣市場的戰略重視。穩定幣憑藉其高效、低成本、跨國即時結算的優勢，被視為未來全球支付的核心基礎設施。

香港金管局強調「以穩健為目標」的發牌原則，意味著最終入圍者必須在技術、資金、合規和風險管理上全面達標。

隨著牌照發放進入倒數計時，渣打與韓亞的聯手無疑為競爭格局增添變數，其他對手也在積極追趕，不排除出現「絕殺」反轉的可能。