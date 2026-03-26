鉅亨網新聞中心 2026-03-26 19:30

香港財經事務及庫務局局長許正宇周三 (25 日) 在回覆立法會議員提問時指出，香港金融管理局正與中國人民銀行緊密合作，探討升級數字人民幣 (數幣) 錢包的安排及可行性。此舉旨在進一步優化跨境支付體驗，並提升兩地互聯互通的效率。

中國央行與香港金管局探討數位人民幣錢包升級(圖:shutterstock)

自 2024 年 5 月香港成為中國大陸以外首個全面開放居民開立及使用數幣錢包的試點地區以來，其普及程度穩定提升。根據最新數據顯示，截至 2026 年 1 月底，累計已錄得約 8 萬個以香港手機號碼開立的數幣錢包登記。

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在基礎設施方面，負責營運的中國大陸機構已增至 5 間，而參與「轉數快」增值服務的香港本地銀行也由 17 間增加至 18 間。

除了錢包數量的增加，數幣在香港的應用場景也大幅擴張。目前接受數字人民幣的本地商戶零售點已由初期的 300 個激增至約 5,200 個，範圍涵蓋大型連鎖零售店、酒店、旅行社、餐飲、便利店及超級市場等，為兩地居民提供了更多元、便捷的支付選擇。

許正宇表示，人行與金管局目前的研討重點在於提高數幣錢包的使用額度、擴大應用場景並提升用戶體驗。然而，由於升級計劃涉及複雜的政策與技術細節，具體的執行方案與時間表仍有待落實。