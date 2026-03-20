史上最快！ 2026年香港IPO募資突破千億港元僅用79天
鉅亨網編譯陳韋廷
香港市場周五 (20 日) 迎來 2026 年第 30 家新股上市，廣合科技(01989-HK) 的掛牌帶動港股 IPO 市場募資總額突破 1000 億港元大關，創史上最快紀錄。
香港 IPO 市場從年初至突破千億僅用 79 天，刷新香港自 2018 年上市改革以來的最快紀錄，
今年迄今，香港有 30 家新股上市，包括 29 家 IPO 及 1 家介紹上市，其中 29 家登陸主板、1 家於 GEM 掛牌，合計募資約 1004.72 億港元。
相較於歷年同期，2023 年 IPO 募資僅約 463 億港元，2024 年約 880 億港元，2022 年則在 12 月才突破千億，達 1046 億港元。2021 年雖在 3 月 23 日達標，但主要依賴快手 (2 月募 483 億) 與百度 (3 月募 239 億) 兩宗大型 IPO，2020 年及 1999 年分別於 7 月、9 月才跨過千億門檻。
今年首季還未結束便破千億，顯示市場活力顯著回升。業界人士分析，除了反映新股供應增加外，這也顯示投資人對港股信心回暖，尤其在科技、生物科技等板塊持續吸引資金流入。
廣合科技的上市，不僅為市場注入新動能，也為香港鞏固國際融資中心地位再添例證。
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