鉅亨網新聞中心 2026-03-30 17:50

UniPat AI 近日正式發表了「Echo 預測智能系統」，這是一套針對「未來事件」進行通用預測智能開發的完整基礎設施。據陸媒《鈦媒體》報導，該系統核心模型 EchoZ-1.0 在最新發布的全球通用預測智能榜單 (General AI Prediction Leaderboard) 中，以 Elo 1034.2 的高分榮登榜首，超越了 Google Gemini-3.1-Pro 及 Anthropic Claude-Opus-4.6 等頂尖模型。

UniPat AI發布Echo預測智慧系統 EchoZ-1.0登頂全球通用預測智慧榜單(圖:shutterstock)

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破解預測驗證難題：三大核心組件

長期以來，AI 預測領域面臨「真實能力難以驗證」的挑戰，包括數據洩露與案例選擇性偏差等問題。Echo 系統透過三個緊密耦合的組件解決此難題：

動態評測引擎：構建自動化、持續更新的排行榜。 Train-on-Future(未來訓練範式)：確保模型學習的是預測邏輯而非記憶歷史。 預測專用模型 EchoZ-1.0：首個在該範式下進行端到端訓練的大型語言模型。

在穩定性測試中，EchoZ-1.0 展現出極強的韌性。研究人員調整了 Elo 框架中的參數進行敏感性測試，EchoZ-1.0 是唯一在所有分組中均保持第一、排名未發生任何波動的模型；相比之下，GPT-5.2 的排名則在第 2 到第 9 名之間劇烈波動。

實戰勝率：在不確定性中超越人類直覺

Echo 系統不只在模型間對決，更直接與 Polymarket 等預測市場的人類交易者進行實盤對照。數據顯示，EchoZ-1.0 在多個維度展現顯著優勢：在政治與治理領域勝率達 63.2%；在超過 7 天的長期預測中勝率為 59.3%；而在人類信心最低 (55%-70%) 的高不確定性場景中，其勝率仍維持在 57.9%。這顯示模型在處理複雜博弈與資訊整合時，能釋放超越人類直覺的系統性優勢。

技術突破：從訓練範式到推理架構

Echo 的領先地位歸功於其創新的技術架構。其 Train-on-Future 範式 透過實時數據流自動生成「當下無解」的問題，徹底杜絕了傳統訓練中常見的數據洩露風險。此外，系統引入 Automated Rubric Search，將訓練信號建立在「推理過程的質量」而非最終結果的對錯上，確保模型能構建嚴密的因果鏈條。

在推理階段，Echo 採用 Map-Reduce Agent 架構，將宏觀預測問題分解為多個子任務並行處理，最終由聚合節點產出包含機率分佈、證據鏈、及反事實脆弱性評估的結構化報告。

未來展望：預測能力 API 化

UniPat AI 計劃將 EchoZ-1.0 的能力封裝為 AI-native Prediction API 對外開放。未來，預測將不再僅僅依賴直覺，而是轉化為一種可調用、可集成的參數，深入應用於金融市場、算法交易及企業戰略監控等決策場景。