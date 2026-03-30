中國AI大模型調用量領跑全球 已達美國2.5倍
鉅亨網新聞中心
根據大模型聚合平台 OpenRouter 最新發布的監測數據，在 2026 年 3 月 16 日至 22 日的統計周期內，中國國產大模型的全球調用量實現連續第三周超越美國同類模型，象徵著中國 AI 在全球市場的認可度顯著提升。
數據顯示，該統計周期內全球大模型總調用量達 20.4 兆詞元 (Token)，其中中國模型周調用量達 7.359 兆 Token，環比大幅增長 56.91%；相比之下，美國模型調用量僅為 2.954 兆 Token，且環比下降 10.32%。目前中國 AI 調用量已達美國的 2.5 倍。
值得注意的是，OpenRouter 平台近半數用戶為美國開發者 (47.17%)，而中國開發者僅佔 6.01%。意味著中國大模型的領先並非依賴中國國內，而是贏得國際技術社區的青睞。
在全球調用量前九名的模型中，中國佔據五席，其中小米 MiMo-V2-Pro、階躍星辰 Step 3.5 Flash、MiniMax M2.5、DeepSeek V3.2 包攬前四。
據陸媒《證券時報》報導，中國「國產模型」之所以能快速突圍，核心在於技術優化與成本優勢。在定價上，DeepSeek 等模型調用成本僅約 0.3 美元 / 百萬 Token，而同等性能的美國模型高達 5 至 15 美元，差價最高達 50 倍。此外，國產團隊聚焦算力效率，透過 MoE(混合專家架構) 等技術減少冗餘計算，實現了性能與效率的雙重提升。
同時，中國 AI 展現出更強的產業滲透力。不同於美國 AI 多集中於 C 端聊天，中國大模型正深度融入編程輔助、自動化辦公及工業、金融等實體經濟場景，推動了 Token 消耗量的指數級增長。
中國國家數據局數據顯示，截至 2026 年 3 月，中國日均 Token 調用量已突破 140 兆，較兩年前增長超千倍。業界認為，這組數據意味著全球 AI 應用、開發與落地市場中心正逐步從矽谷向東方轉移，「低成本、大規模、強落地」的中國路線正正式挑戰傳統的「高價格、閉源壟斷」模式。
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