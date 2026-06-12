〈焦點股〉全新啟動6億元買廠房增產 股價甩頹勢攻上漲停板

鉅亨網記者黃皓宸 2026-06-12 12:13

三五族光通訊廠全新 (2455-TW) 為配合公司長期發展策略及營運需求，經全新董事會決議通過，擬授權董事長於交易金額不超過新台幣 6 億元額度內，全權處理土地購置相關事宜。全新今 (12) 日受購地擴產消息激勵，加上 SpaceX 即將於美東時間今晚掛牌上市，開高走高，盤中在大單持續敲進下，亮燈攻上漲停價 352 元，成交量連 3 日破萬張，也成功收回季線。

〈焦點股〉全新啟動6億元購置廠房增產 股價甩頹勢攻上漲停板。 (圖：shutterstock)

全新本周大跌後，今日受大盤跌深反彈，盤面上受惠資金回流，主因為先前籌碼經賣壓出清後，短線空方力道暫時緩和，也讓逢低承接的買盤進場推升今日股價飆上漲停板。

‌



身為全球前 3 大砷化鎵磊晶片廠的全新，5 月營收達 3.21 億元、年增達 46.51%，累計今年前 5 個月營收為 15.98 億元、年增 28.52%，前 5 月單月營收皆維持雙位數的年增，也顯示公司在微電子與光電子雙軌業務帶動下，基本面維持穩健持續增長，且全新正規劃購地增添新的生產基地，持續增加資本支出蓋廠，也為明 (2027) 年後的成長預做準備。

全新今 (2026) 年因受惠 AI 伺服器與光通訊需求強勁也帶動業績及股價持續成長。董事長陳建良在今年第 1 季時表示，公司預期今年度營收結構將持續優化，光電子業務正式晉升為驅動成長的核心引擎，預期將帶動公司全年營收邁向高成長軌道，法人也預期，全新今年度營收有望達雙位數成長。