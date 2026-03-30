〈楊金龍立院備詢〉看房價是反轉開端 憂台北買房難於紐約、香港

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-30 12:21

台灣央行總裁楊金龍今 (30) 日於立院備詢時談到國內房市，直指「房價是反轉的開端而已」，央行希望房市基調是軟著陸，而雖新青安 2.0 政策與央行選擇性信用管制的方向看起來一致，但「寬限期太長，會導致財務規劃比較鬆懈」，更提到，台北房價所得比，較國際大城市香港、英國倫敦和紐約更高，民眾的買房負擔相當沉重。

被立委問及新青安 2.0 是不是和央行的選擇性信用管制有衝突，楊金龍回應，兩個政策方向看起來是一致的，但最終版本尚未出爐，各部會持續溝通中，央行也在密切注意，希望房市基調為軟著陸。

‌



不過，楊金龍直言，房價只是反轉的開端而已，並認為寬限期太長會導致民眾的財務規劃比較鬆懈。

楊金龍認為，國內房價雖已反轉，惟修正有限，民眾購屋貸款負擔仍重，尚不宜大幅放寬信用管制，否則恐導致民眾看漲房價預期心理再起，使央行七度信用管制成效功虧一簣。

楊金龍更直指，我國與台北市房價所得比相較主要國家及國際城市房價所得比高，高於澳洲、南韓、英國和美國等地，也高於香港、雪梨、倫敦、首爾和紐約等國際主要大城，國內民眾購屋負擔沉重。