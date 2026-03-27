鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-27 12:37

受房貸緊縮及信用管制衝擊，預售市場 2025 年下半年起買氣迅速降溫，交易量明顯萎縮，而擁有大量預售屋的重劃區更是首當其衝。房仲業者統計 2025 年新北市各個重劃區對比 2024 年同期，預售屋交易量的變化，共有 7 個重劃區預售交易量年減逾 7 成，其中土城的暫緩重劃區更是年減逾 9 成，為新北交易量衰退最明顯的重劃區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，從 2024 年 9 月中台灣央行祭出第七波選擇性信用管制後，成功扭轉民眾看漲房價的預期心理，市場氛圍轉趨保守觀望，投資買盤大幅減少，加上銀行房貸緊縮持續下，預售屋買氣迅速降溫，交易量快速下修。

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其中，新北有 7 個重劃區交易量年減幅度都超過 7 成，包括暫緩重劃區、副都心重劃區、塭仔圳重劃區等。陳金萍表示，隨

著近年重劃區預售屋價格持續攀升，首購族與換屋族的購屋門檻快速提高，購屋負擔也明顯加重。再加上 2025 年延續 2024 下半年以來的低迷市況，市場觀望氣氛濃厚，消費者多期待價格出現一定幅度修正後才願意進場，進一步使得這些重劃區在 2025 年的預售市場交易量出現明顯萎縮。

新北土城暫緩重劃區的預售成交量從 2024 年 615 件迅速下滑至 2025 年 53 件，年減幅達 9 成。陳金萍說，暫緩重劃區位處土城核心區，鄰近成熟商圈與捷運海山站，生活機能與交通條件完善，過去因房價相對親民，吸引不少新婚家庭與小資族購屋，成為新北重劃區亮點。然而近年預售屋價格快速攀升，購屋門檻提高，加上整體房市觀望氣氛濃厚，消費者購屋態度轉趨保守，導致 2025 年交易量顯著萎縮。

最值得注意的是，在新莊的 3 個重劃區中就有 2 個重劃區，預售交易量年減幅超過 7 成。陳金萍分析，新莊的副都心與塭仔圳重劃區，具備大面積整體開發、都市規劃完善，以及捷運建設與產業進駐等多項優勢，未來發展潛力備受看好，且房價相較鄰近的板橋、三重具親民優勢，吸引不少新婚與首購族關注。