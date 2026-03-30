鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-30 14:47

第 22 屆「上銀機械碩士論文獎」(Hiwin Thesis Award) 頒獎典禮於 28 日隆重舉行。臺灣大學沈意軒同學與林沛群教授以「輪腳複合機器人上可變多觸地點之全機力控制架構開發」榮獲最高榮譽「金質獎」頒發獎金新台幣 100 萬元。臺灣大學今年共推薦 14 篇論文參賽，其中 9 篇進入決審，最終 6 篇獲獎展現頂尖實力，為本屆最大贏家。上銀期望透過獎項設立，為精密機械產業注入新血，開創未來發展契機。

上銀年砸千萬育才！第22屆機械碩士論文獎 台大6篇獲獎成最大贏家。(圖：上銀提供)

為鼓勵年輕學者投入研究與創新，本屆特別新設「機械新秀特別獎」，獎金新台幣 10 萬元，至多 5 名，參賽學生及指導教授需符合 45 歲 (含) 以下。本屆 96 篇投稿中有 11 篇論文符合資格，最終選出 4 篇獲獎，最年輕指導教授只有 35 歲，平均年齡 40.5，充分展現台灣機械研究新世代的蓬勃能量。

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副總統蕭美琴親自出席頒獎典禮，感謝產業界投入，協助國家培育人才。並指出，這項頒獎活動是推動臺灣機械工業持續升級的關鍵力量，更是為整體產業奠定堅實基礎的重要搖籃；除了要恭喜所有獲獎同學，也要向默默付出、一路陪伴的指導教授們致上最誠摯的祝賀。

上銀科技於 2004 年創辦「上銀機械碩士論文獎」，每年斥資仟萬元，持續鼓勵大學研究所師生投入精密機械研究領域，迄今累計 1～22 屆參賽論文共 2114 篇，得獎論文 330 篇，得獎師生合計 700 人。

本屆共有來自 25 所大學、96 篇論文被推薦參選。經過公正、公平、公開、嚴謹的審查程序，初審後有 50 篇進入複審，最終 26 篇進入決審，決審過程競爭相當激烈，不僅同學們緊張，評審委員們也十分辛苦審核，最終 16 篇優秀論文脫穎而出，能得獎實屬不易，均為此領域的佼佼者。

「上銀機械碩士論文獎」的舉辦，讓大學機械相關系所全部動起來，尤其是教學孜孜不倦的教授們，對台灣精密機械工業奠下良好的基礎；而機械系所畢業生，也投入產業界為台灣注入一股新的活力，同時拋磚引玉進而帶動一些企業論文獎的創設與舉辦。