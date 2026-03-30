鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-30 14:10

波斯灣衝突正以前所未有的力度重塑全球能源格局，在天然氣供應遭遇重創的背景下，亞洲和歐洲主要經濟體紛紛採取行動，一場深刻的能源戰略轉向悄然拉開帷幕。

美伊戰爭引發的天然氣供應衝擊，是俄烏衝突後不到四年內的第二次大規模能源危機。

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高盛 (GS-US) 大宗商品研究全球聯席主管 Samantha Dart 最新示警，當下正面臨第二次大規模能源供應衝擊，亞洲等地可能會改變長期戰略，更多地依賴煤炭、發展再生能源並減少對天然氣的依賴，而市場行動正逐步印證這一判斷。

天然氣作為「過渡燃料」的敘事正加速瓦解。從日本宣布擴大低效率煤電使用，到印度要求煤電廠延後檢修、滿載運轉，再到歐洲多國重新評估煤電退出時間表，煤炭需求強勢回歸。

美國和以色列對伊朗的打擊，以及針對卡達拉斯拉凡工廠的報復性攻擊，可能導致數年供應中斷。歐洲天然氣基準價格飆漲到每兆瓦時 54 歐元，已超過觸發大規模煤電替代的 50 歐元門檻。

根據 LSEG 電力分析師估計，若價格維持不變，今夏歐洲煤電發電量恐年增約 20%，荷蘭、波蘭、捷克等國面臨煤炭用量上升壓力，德國考慮重啟封存煤電廠。

儘管 2015 年來歐洲煤電裝置容量已下降 45%，但現有存量仍能在危機時發揮緩衝作用。

亞洲首當其衝，日本、南韓、台灣等主要液化天然氣 (LNG) 進口方，憑藉大規模煤炭機組，具備快速切換能力與動機。日本允許更多煤電廠參與容量拍賣並擴大低效煤電使用，首爾考慮放寬對高污染電力的限制，印度要求煤電廠延後檢修，塔塔電力公司電廠滿載運行，Coal India 股價飆漲創 2024 年來新高。孟加拉新政府尋求貸款進口燃料，打算將煤電廠運作至最大負載。

與煤炭需求短期回升並行的是，資本市場押注能源轉型加速。自美以伊戰爭爆發以來，中國電池及電動車龍頭寧德時代與比亞迪股價累計上漲逾 15%，顯著跑贏埃克森美孚和雪佛龍。