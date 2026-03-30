理工學生數量比美高出近倍！經濟學人：中國正贏得AI人才競賽且優勢正在擴大
鉅亨網編譯陳韋廷
英國《經濟學人》雜誌近日發表一篇名為《中國正贏得人工智慧人才競賽》的文章，稱中國在 AI 人才競賽中正擴大對西方國家的領先優勢。
根據數據公司 Digital Science 的研究報告，中國現有 AI 研究人員數量已超過美國與歐洲的總和，且科學研究團隊更為年輕，預示著中國在 AI 領域的創新潛力正處於加速釋放期。
研究指出，中國在 STEM(科學、技術、工程和數學) 教育領域的持續投入是關鍵優勢。約 40% 的中國大學生主修 STEM 專業，比例約為美國的兩倍。
Digital Science 負責人 Daniel Hook 分析指出，大規模高品質人才儲備不僅提升重點領域的突破機率，更加快新技術的應用擴散。
Hook 說：「中國正在培養一支對 AI 技術高度敏感的科研隊伍，這意味著未來將有大量優秀企業從中誕生。」
人才回流趨勢同樣顯著。隨著中國大學全球排名攀升、研究條件改善及人才政策優化，越來越多頂尖 AI 科學家選擇留在中國發展。以領先的大語言模型 DeepSeek 為例，其核心研發成員均在中國頂尖高校完成學位教育，展現本土人才的創新能力。相較之下，美國正面臨經費緊縮與簽證政策不確定性的雙重挑戰，對中國學者吸引力下降。
研究預測，若當前趨勢延續，到 2028 年，中國頂尖 AI 研究人員數量將達到美國的兩倍。
輝達創辦人黃仁勳曾表示，贏得開發者是國家取得 AI 領導地位的核心要素。《經濟學人》分析認為，全球 AI 頂尖人才爭奪戰的天平，正持續向中國傾斜。
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