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中原證券認為，當前市場的核心壓制因素來自海外，中東戰火若進一步升級，可能引發油價持續衝高，加劇全球停滯性通膨壓力。若美國通膨持續超過預期，聯準會（Fed）可能推遲降息，甚至重新升息，對全球流動性及風險偏好形成壓制。