鉅亨網編譯鍾詠翔
中國 A 股三大指數周一（30 日）集體開低。早盤探底回升，三大指數漲跌互現。午後兩市維持窄幅震盪走勢，上漲個股多於下跌個股。
上證綜指周一收盤漲 0.24%，報 3,923.29 點；深證成指跌 0.25%，報 13,726.19 點；創業板指跌 0.68%，報 3,273.36 點。
滬深兩市成交總額為人民幣 1.9159 兆元，較前一交易日增加 626 億元。
中原證券認為，當前市場的核心壓制因素來自海外，中東戰火若進一步升級，可能引發油價持續衝高，加劇全球停滯性通膨壓力。若美國通膨持續超過預期，聯準會（Fed）可能推遲降息，甚至重新升息，對全球流動性及風險偏好形成壓制。
中原證券說，考慮到國內宏觀政策基調進一步明朗，為市場提供堅實底線支撐。上證指數預料維持震盪的可能性較大，建議投資人密切關注宏觀經濟數據、海外流動性變化，以及政策動向。
光大證券表示，地緣因素仍不時襲擾，以及場內資金偏好回落下，短線弱勢震盪格局難改，至多是結構性行情。後續行情變因需關注經濟數據、第一季業績、Fed 政策、中東地緣、量能等。風險偏好回落下，資金更傾向於布局安全防禦和超跌反彈類股。
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