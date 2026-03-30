鉅亨網新聞中心 2026-03-30 10:24

中國 AI 新創 DeepSeek 的聊天機器人周日 (29 日) 晚間突然重大當機，從週日晚間至周一凌晨斷線超過 12 小時。

「DeepSeek崩了」上熱搜 罕見大斷線逾12小時 用戶炸鍋。(圖:shutterstock)

根據 Downdetector 資料，DeepSeek 使用者自週日晚間起陸續回報異常。網頁端和 App 反覆提示伺服器繁忙、請檢查網路後重試等提醒，導致用戶無法登入、對話中斷及內容丟失，「DeepSeek 崩了」很快登上博熱熱搜。

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DeepSeek 官方狀態頁顯示，首次問題於周日晚間 9 點 5 分被確認，並在約兩小時後標示為已解決。然而，週一的後續更新顯示，系統再度出現效能異常，公司於上午 9 點 13 分左右發布修復措施。

目前尚不清楚服務是否已全面恢復，儘管部分使用者回報已能重新登入。DeepSeek 表示，「已完成修復並持續監控結果」，但未進一步說明細節。

對於一款具全球用戶規模的應用而言，如此長時間的服務中斷並不常見；對 DeepSeek 本身而言亦屬罕見。根據其狀態頁，自 2025 年 1 月推出熱門模型 R1 以來，其系統運行穩定度接近 99%。

自今年初以來，市場盛傳總部位於杭州的 DeepSeek 正準備推出重大更新，延續去年 1 月 20 日首度亮相時引發的關注熱度。此一預期也促使本土競爭對手，包括阿里巴巴、字節跳動與騰訊，在農曆新年期間密集推出多款 AI 模型與服務。