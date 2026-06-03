〈陸股盤後〉滬指一度收復4,100點 三大指數走高

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財信證券認為，科技線相關產業向好趨勢未發生變化，所以此前引領市場的硬科技方向連續調整後，存在技術性反彈需求，當日表現靠前在情理之中，因此並不能說明短線行情重回科技線方向，市場風格再平衡趨勢仍在。

東吳證券表示，市場在周初出現大幅震盪，其中科創 50 指數的調整較深，創業板指數目前趨勢尚可，但自 4 月以來出現的三波上漲有斜率趨緩的跡象，這點需要重點留意。短期市場雖有反彈，但之前的單邊上漲應該是結束了，將轉為震盪休整節奏。