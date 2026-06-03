〈陸股盤後〉滬指一度收復4,100點 三大指數走高
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
中國 A 股三大指數 3 日（周三）開盤漲跌互見，早盤兩市單邊上行，滬指午前一度收復 4,100 點關口。午後出現單邊下行走勢，滬指更是一度翻綠轉跌。
上證綜指 3 日收盤漲 0.22%，報 4,083.97 點；深證成指漲 0.73%，報 15,704.71 點；創業板指漲 1.65%，報 4,122.99 點。
兩市成交額報人民幣 3.1303 兆元，較前一交易日增加 3,373 億元。
財信證券認為，科技線相關產業向好趨勢未發生變化，所以此前引領市場的硬科技方向連續調整後，存在技術性反彈需求，當日表現靠前在情理之中，因此並不能說明短線行情重回科技線方向，市場風格再平衡趨勢仍在。
華龍證券說，盤面分化特徵明顯，當前市場賺錢效應集中在少數核心類股，熱點分歧加大。
東吳證券表示，市場在周初出現大幅震盪，其中科創 50 指數的調整較深，創業板指數目前趨勢尚可，但自 4 月以來出現的三波上漲有斜率趨緩的跡象，這點需要重點留意。短期市場雖有反彈，但之前的單邊上漲應該是結束了，將轉為震盪休整節奏。
中金公司研究部首席國內策略分析師李求索發布的 2026 年下半年 A 股市場展望報告指出，當下市場「穩」好於「快」。國際秩序重構與中國產業創新趨勢共振，是帶動本輪市場上行、中國資產重估的核心驅動力，這兩大條件未發生動搖，當下市場較以往更加具備長期、穩進的條件。
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